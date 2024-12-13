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Виключені з військового обліку — чи можуть таких поновити

13 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік - поновлення виключених з військового обліку
Громадянин з військовим квитком. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України, які були виключені з військового обліку, не можуть бути поверненні на облік. Також їм не треба оновлювати військово-облікові дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Поверненню не підлягають

Громадяни, які були виключені з військового обліку, не підлягають поверненню на облік, навіть в умовах воєнного стану.

"Головне, щоб були документи, а саме військово-обліковий документ з позначкою про виключення", — підкреслив адвокат Олександр Прокопець.

Чи оновлювати військово-облікові дані

Також юрист наголосив, що  таким громадянам не потрібно оновлювати військово-облікові дані, особливо онлайн.

"Це не є обов'язком особи і може призвести до відмінностей даних між паперовим та електронним ВОД, а відповідно, і до серйозних проблем", — пояснив Прокопець.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть виключеним з військового обліку відмовити у виїзді з України.

Також ми повідомляли, чи можуть вручати повістки виключеним з військового обліку.

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