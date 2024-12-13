Військовий облік - поновлення виключених з військового обліку

Виключені з військового обліку — чи можуть таких поновити
Громадяни України, які були виключені з військового обліку, не можуть бути поверненні на облік. Також їм не треба оновлювати військово-облікові дані.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.
Поверненню не підлягають
Громадяни, які були виключені з військового обліку, не підлягають поверненню на облік, навіть в умовах воєнного стану.
"Головне, щоб були документи, а саме військово-обліковий документ з позначкою про виключення", — підкреслив адвокат Олександр Прокопець.
Чи оновлювати військово-облікові дані
Також юрист наголосив, що таким громадянам не потрібно оновлювати військово-облікові дані, особливо онлайн.
"Це не є обов'язком особи і може призвести до відмінностей даних між паперовим та електронним ВОД, а відповідно, і до серйозних проблем", — пояснив Прокопець.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть виключеним з військового обліку відмовити у виїзді з України.
Також ми повідомляли, чи можуть вручати повістки виключеним з військового обліку.
Читайте Новини.LIVE!