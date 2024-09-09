Военно-врачебная комиссия - прохождение ВВК во время действия отсрочки - законность ВВК во время отсрочки

Гражданин на военно-врачебной комиссии. Фото: inseinin.com.ua

Военно-врачебные комиссии (ВВК) в процессе общей мобилизации могут пройти все военнообязанные граждане, кроме имеющего оформленную отсрочку от призыва. Люди с отсрочкой направляются на ВВК только в одном случае, если они изъявили желание вступить на военную службу по контракту.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В процессе общей мобилизации, связанной с обновлением военно-учетных данных, часть военнообязанных граждан может быть направлена на прохождение военно-врачебной комиссии.

Военно-врачебная комиссия необходима для того, чтобы выявить актуальную пригодность или непригодность военнообязанного к службе в рядах Вооруженных сил Украины.

Когда людей с отсрочкой могут отправить на ВВК

На военно-врачебную комиссию не направляются военнообязанные граждане, имеющие отсрочку от мобилизации. ТЦК не вправе направить их на ВВК до завершения действия отсрочки.

Есть только одно исключение, когда граждан с отсрочкой могут отправить на военно-врачебную комиссию, отметил адвокат Юрий Айвазян. Это тогда, когда такие военнообязанные подали заявление на службу в ВСУ по контракту.