Виїзд за кордон у вересні 2024 — чи випустять з України знятих з військового обліку

Працівник ДПСУ перевіряє документи. Фото: dpsu.gov.ua

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте, є винятки з правил. Певним категоріям громадян чоловічої статі дозволено перетинати кордон.

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Так, варто зауважити, що виїзд громадян України за межі країни регулює постанова Кабінету міністрів № 57, а також Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Виїзд за кордон знятих з військового обліку

Щоб відповісти на питання, чи випустять з країни чоловіка знятого з військового обліку, необхідно розібратися, що означає цей термін.

Особа знята з військового обліку не втрачає статусу військовозобов'язаного, адже це тимчасовий захід, який передбачає повернення на облік через певний час відповідно до обставин. Така людина може бути мобілізована до лав ЗСУ.

Тобто, якщо чоловік має тільки відмітку від ТЦК та СП "знятий з військового обліку" — це не є підставою безперешкодно перетнути кордон.

Додамо, у визначені терміни знятий з обліку повинен самостійно поновитися. Якщо проігнорувати цю вимогу, то на особу чекає відповідальність відповідно до закону.

Водночас виїхати за кордон може чоловік, який має статус "виключений з військового обліку". Він втрачає статус військовозобов'язаного, оскільки є непридатним до військової служби, до прикладу, за станом здоров'я.

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Хто підлягає зняттю з військового обліку

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників:

які досягли 25-річного віку (особа стає на військовий облік військовозобов'язаних);

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України та стали на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК за новим місцем проживання;

які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які пройшли базову загальновійськову підготовку;

які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;

які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. — у мирний час);

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

2) з військового обліку військовозобов'язаних:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України та стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які зараховані до військового оперативного резерву;

в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

3) з військового обліку резервістів:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України та стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

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