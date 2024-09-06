Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виїзд за кордон у вересні 2024 — чи випустять українців знятих з обліку arrow

Виїзд за кордон у вересні 2024 — чи випустять українців знятих з обліку

6 вересня 2024 18:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон у вересні 2024 — чи випустять з України знятих з військового обліку
Працівник ДПСУ перевіряє документи. Фото: dpsu.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте, є винятки з правил. Певним категоріям громадян чоловічої статі дозволено перетинати кордон. 

Читайте також:

Чи є така можливість в українців знятих з військового обліку у вересні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі. 

Так, варто зауважити, що виїзд громадян України за межі країни регулює постанова Кабінету міністрів № 57, а також Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Виїзд за кордон знятих з військового обліку 

Щоб відповісти на питання, чи випустять з країни чоловіка знятого з військового обліку, необхідно розібратися, що означає цей термін. 

Особа знята з військового обліку не втрачає статусу військовозобов'язаного, адже це тимчасовий захід, який передбачає повернення на облік через певний час відповідно до обставин. Така людина може бути мобілізована до лав ЗСУ. 

Тобто, якщо чоловік має тільки відмітку від ТЦК та СП "знятий з військового обліку" — це не є підставою безперешкодно перетнути кордон. 

Додамо, у визначені терміни знятий з обліку повинен самостійно поновитися. Якщо проігнорувати цю вимогу, то на особу чекає відповідальність відповідно до закону. 

Водночас виїхати за кордон може чоловік, який має статус "виключений з військового обліку". Він втрачає статус військовозобов'язаного, оскільки є непридатним до військової служби, до прикладу, за станом здоров'я. 

 

Виїзд за кордон у вересні 2024 — чи випустять з України знятих з військового обліку
Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Хто підлягає зняттю з військового обліку

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників:

  • які досягли 25-річного віку (особа стає на військовий облік військовозобов'язаних);
  • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України та стали на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК за новим місцем проживання;
  • які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які пройшли базову загальновійськову підготовку;
  • які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
  • які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
  • які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. — у мирний час);
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

2) з військового обліку військовозобов'язаних:

  • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України та стали на військовий облік за новим місцем проживання;
  • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
  • які зараховані до військового оперативного резерву;
  • в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

3) з військового обліку резервістів:

  • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України та стали на військовий облік за новим місцем проживання;
  • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
  • які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
  • в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Раніше ми повідомляли, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 вересня 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.

Також ми інформували, чи можна виїжджати на навчання за кордон хлопцям до 25 років.

війна Україна військовий облік мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Робота вчителем не за місцем військового обліку — чи надається відстрочка

19:54 Нардепу Шуфричу знову продовжили запобіжний захід

19:43 Юристи пояснили, як оформити військовий квиток за кордоном

19:39 Чоловіків можуть мобілізувати попри бронювання — адвокатка пояснила нюанси

19:32 У Павлограді продовжує зростати кількість постраждалих після атаки Росії

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

19:25 У Львові попрощалися з родиною, яку вбила російська ракета — фоторепортаж

18:56 Зеленський прибув з візитом до Італії — що в планах

18:48 Поворознюк погрожує зняти свій футбольний клуб з УПЛ

18:40 Виїзд за кордон у вересні 2024 — чи випустять українців знятих з обліку

18:31 Одеський регіон серед лідерів за кількістю нових ФОПів у 2024 році

20:00 Робота вчителем не за місцем військового обліку — чи надається відстрочка

19:54 Нардепу Шуфричу знову продовжили запобіжний захід

19:43 Юристи пояснили, як оформити військовий квиток за кордоном

19:39 Чоловіків можуть мобілізувати попри бронювання — адвокатка пояснила нюанси

19:32 У Павлограді продовжує зростати кількість постраждалих після атаки Росії

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

19:25 У Львові попрощалися з родиною, яку вбила російська ракета — фоторепортаж

18:56 Зеленський прибув з візитом до Італії — що в планах

18:48 Поворознюк погрожує зняти свій футбольний клуб з УПЛ

18:40 Виїзд за кордон у вересні 2024 — чи випустять українців знятих з обліку

18:31 Одеський регіон серед лідерів за кількістю нових ФОПів у 2024 році

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги