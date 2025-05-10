Какие есть основания для исключения с воинского учета во время общей мобилизации

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В условиях общей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат призыву. Оснований исключения из учета может быть несколько.

Об этом говорится в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Реклама

Читайте также:

Исключение с воинского учета

Основаниями для снятия с воинского учета, согласно части шестой статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе", являются:

наличие у военнообязанного родственников, которые умерли или пропали без вести, защищая Украину;

прекращение гражданства Украины;

заключение ВВК о непригодности к службе;

достижение предельного возраста, то есть 60 лет.

В случае признания непригодности человек получает соответствующую медицинскую справку, выписку из приказа об увольнении из рядов ВСУ и больше не подлежит военному призыву. Для исключения с воинского учета нужно обратиться с заявлением в ТЦК и СП, указать основание для исключения и предоставить документы, подтверждающие непригодность к службе.

Напомним, за нарушение воинского учета в Украине предусмотрена ответственность. Нарушителей могут объявить в розыск и оштрафовать.

Также мы сообщали, что в Херсонской области приговорили к испытательному сроку работницу ЦПАУ. Женщина за деньги снимала военнообязанных с учета.