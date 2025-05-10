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Виключення з військового обліку — які підстави мають бути

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Дата публікації: 10 травня 2025 01:30
Які є підстави для виключення з військового обліку під час загальної мобілізації
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають призову. Підстав виключення з обліку може бути декілька.

Про це йдеться в законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Виключення з військового обліку

Підставами для зняття з військового обліку, згідно з частиною шостою статті 37 закону "Про військовий обов’язок та військову службу", є:

  • наявність у військовозобов'язаного родичів, які померли або зникли безвісти, захищаючи Україну;
  • припинення громадянства України;
  • висновок ВЛК про непридатність до служби;
  • досягнення граничного віку, тобто 60 років.

У разі визнання непридатності людина отримує відповідну медичну довідку, витяг із наказу про звільнення з лав ЗСУ та більше не підлягає військовому призову. Для виключення з військового обліку потрібно звернутися із заявою до ТЦК та СП, зазначити підставу для виключення й надати документи, які підтверджують непридатність до служби.

Нагадаємо, за порушення військового обліку в Україні передбачена відповідальність. Порушників можуть оголосити в розшук і оштрафувати.

Також ми повідомляли, що в Херсонській області засудили до іспитового строку працівницю ЦНАПу. Жінка за гроші знімала військовозобов'язаних з обліку.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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