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Похитили волонтера и обругали женщин — во Львовской области очередной скандал с ТЦК

26 апреля 2024 19:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Похитили волонтера и обругали женщин — во Львовской области очередной скандал с ТЦК
Перепалка между волонтером и представителем ТЦК. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во Львовской области недалеко от границы с Польшей якобы работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков". В организации утверждают, что военные были под хмельком.

Об этом ОО "Спасение животных Харьков" сообщило в Facebook в пятницу, 26 апреля.

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Скандал с ТЦК

26 апреля 2024 года, в 4 утра, сотрудники полиции Львовщины остановили автомобиль Общественной организации "Спасение животных Харьков". По данным волонтеров, те отобрали паспорт водителя и доставили его во Львовский ОТЦК.

Заявители утверждают, что работникам ТЦК было доложено об их деятельности и причине пребывания во Львове. Водитель и пассажирки показали находившихся в авто животных, объяснили, что это сотрудники ОО "Спасение животных Харьков" из Харькова, которые должны были доставить этих животных в безопасное место.

Однако ситуация быстро переросла в конфликт. По свидетельству очевидцев, работники ТЦК находились в нетрезвом состоянии и оскорбили Юлию и Елену, представительниц ОО, ежедневно спасавших животных из зоны боевых действий. Один из работников ТЦК, по словам Юлии, даже совершил физическую агрессию, после чего они пытались разрешить ситуацию с помощью правоохранительных органов.

Однако, по словам ОО, работники ТЦК избегали исполнения закона. Они обманули водителя, заставляя его проходить медицинское обследование и вручить повестку, игнорируя его законные права.

В настоящее время Вячеслав, водитель ОО "Спасение животных Харьков", находится в неизвестном месте, и ОО пытается решить эту ситуацию путем обращения в юридические органы.

Похитили волонтера и обругали женщин — во Львовской области очередной скандал с ТЦК - фото 1
Сообщение ОО "Спасение животных Харьков". Фото: скриншот

До этого сетью распространилось видео, где военнообязанный мужчина сравнил противоправные действия военкомов с действиями "беркутовцев" во время Евромайдана.

Также не так давно сеть разразился скандал, когда умершему спортивному журналисту и главному редактору еженедельника "Футбол" Артему Франкову, пришла повестка в ТЦК СП.

скандал
Львовская область
волонтеры
ТЦК и СП

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