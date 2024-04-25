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Новий конфлікт з ТЦК — чоловік порівняв воєнкомів з "беркутівцями"

25 квітня 2024 23:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Новий конфлікт з ТЦК — чоловік порівняв воєнкомів з "беркутівцями"
Працівник ТЦК, з яким був конфлікт. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мережею стрімко шириться відео нового конфлікту з працівниками ТЦК СП. На ньому військовозобов'язаний чоловік порівняв протиправні дії воєнкомів з діями "беркутівців" під час Євромайдану.

Кадри конфлікту ширяться в соцмережах.

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Новий конфлікт з ТЦК СП

На опублікованому відео, чоловік в авто відмовляється пред'являти свої документи співробітнику ТЦК, заявляючи, що ті не мають права їх вимагати. Також він порівняв їхні дії з діями силовиків "Беркуту". 

"Після війни ви будете як "Беркута", і вас всі зневажатимуть", — сказав він. 

При цьому, час та місце знятого відео невідомі.

Скандали з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, не так давно мережу сколихнув скандал, коли померлому спортивному журналісту та головному редактору щотижневика "Футбол" Артему Франкову, прийшла повістка до ТЦК СП.

Незадовго до цього працівників ТЦК в супроводі поліції помітили у Молдові, проте причину такого візиту правоохоронці не повідомляють.

Водночас львівський ТЦК та СП закликав військовозобов'язаних ставати на захист своєї Батьківщини та спільно з мерією міста створили пропагандистський відеоролик з мотивуючим слоганом. При цьому, таких відеороликів було два, де українці помітили паралелі з 1939 роком

конфлікт
Україна
Кримінал
мобілізація
ТЦК та СП

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