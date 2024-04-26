Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Викрали волонтера та облаяли жінок — на Львівщині черговий скандал з ТЦК arrow

Викрали волонтера та облаяли жінок — на Львівщині черговий скандал з ТЦК

26 квітня 2024 19:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Викрали волонтера та облаяли жінок — на Львівщині черговий скандал з ТЦК
Перепалка між волонтером та представником ТЦК. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Львівській області неподалік кордону з Польщею нібито працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО "Порятунок тварин Харків". В організації стверджують, що військкоми були на підпитку.

Про це ГО "Порятунок тварин Харків" повідомила у Facebook в п'ятницю, 26 квітня.

Читайте також:

Скандал з ТЦК 

26 квітня 2024 року, о 4-й ранку, працівники поліції Львівщини зупинили автомобіль Громадської організації "Порятунок тварин Харків". За даними волонтерів, ті відібрали паспорт водія та доставили його до Львівського ОТЦК.

Заявники твердять, що працівникам ТЦК було повідомлено про їхню діяльність та причину перебування у Львові. Водій та пасажирки показали тварин, які перебували в авто, пояснили, що це співробітники ГО "Порятунок тварин Харків" з Харкова, які мали доставити цих тварин у безпечне місце.

Однак ситуація швидко переросла у конфлікт. За свідченням очевидців, працівники ТЦК перебували у нетверезому стані та образили Юлію та Олену, представниць ГО, які щоденно рятували тварин з зони бойових дій. Один з працівників ТЦК, за словами Юлії, навіть вчинив фізичну агресію, після чого вони намагалися вирішити ситуацію за допомогою правоохоронних органів.

Проте, за словами ГО, працівники ТЦК уникали виконання закону. Вони обдурили водія, змушуючи його проходити медичне обстеження та вручити повістку, ігноруючи його законні права.

Наразі Вʼячеслав, водій ГО "Порятунок тварин Харків", знаходиться в невідомому місці, і ГО намагається вирішити цю ситуацію шляхом звернення до юридичних органів.

Викрали волонтера та облаяли жінок — на Львівщині черговий скандал з ТЦК - фото 1
Допис ГО "Порятунок тварин Харків". Фото: скриншот

До цього мережею розповсюдилось відео де військовозобов'язаний чоловік порівняв протиправні дії воєнкомів з діями "беркутівців" під час Євромайдану.

Також не так давно мережу сколихнув скандал, коли померлому спортивному журналісту та головному редактору щотижневика "Футбол" Артему Франкову, прийшла повістка до ТЦК СП.

скандал
Львівська область
волонтери
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри