Викрали волонтера та облаяли жінок — на Львівщині черговий скандал з ТЦК

Перепалка між волонтером та представником ТЦК. Фото: скриншот з відео

У Львівській області неподалік кордону з Польщею нібито працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО "Порятунок тварин Харків". В організації стверджують, що військкоми були на підпитку.

Про це ГО "Порятунок тварин Харків" повідомила у Facebook в п'ятницю, 26 квітня.

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Скандал з ТЦК

26 квітня 2024 року, о 4-й ранку, працівники поліції Львівщини зупинили автомобіль Громадської організації "Порятунок тварин Харків". За даними волонтерів, ті відібрали паспорт водія та доставили його до Львівського ОТЦК.

Заявники твердять, що працівникам ТЦК було повідомлено про їхню діяльність та причину перебування у Львові. Водій та пасажирки показали тварин, які перебували в авто, пояснили, що це співробітники ГО "Порятунок тварин Харків" з Харкова, які мали доставити цих тварин у безпечне місце.

Однак ситуація швидко переросла у конфлікт. За свідченням очевидців, працівники ТЦК перебували у нетверезому стані та образили Юлію та Олену, представниць ГО, які щоденно рятували тварин з зони бойових дій. Один з працівників ТЦК, за словами Юлії, навіть вчинив фізичну агресію, після чого вони намагалися вирішити ситуацію за допомогою правоохоронних органів.

Проте, за словами ГО, працівники ТЦК уникали виконання закону. Вони обдурили водія, змушуючи його проходити медичне обстеження та вручити повістку, ігноруючи його законні права.

Наразі Вʼячеслав, водій ГО "Порятунок тварин Харків", знаходиться в невідомому місці, і ГО намагається вирішити цю ситуацію шляхом звернення до юридичних органів.

Допис ГО "Порятунок тварин Харків". Фото: скриншот

До цього мережею розповсюдилось відео де військовозобов'язаний чоловік порівняв протиправні дії воєнкомів з діями "беркутівців" під час Євромайдану.

Також не так давно мережу сколихнув скандал, коли померлому спортивному журналісту та головному редактору щотижневика "Футбол" Артему Франкову, прийшла повістка до ТЦК СП.