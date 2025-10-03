Видео
ВИЧ у жены — можно ли уволиться из ВСУ

ВИЧ у жены — можно ли уволиться из ВСУ

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 12:20
Болезнь жены как повод уволиться из ВСУ - является ли ВИЧ такой болезнью
Украинский военнослужащий. Фото: 66 ОМБр

Если у жены военнослужащего диагностировано тяжелое заболевание, он имеет право уволиться из Вооруженных сил Украины для ухода за ней. Но требуется соблюдение одной очень важной формальности.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Можно ли уволиться, если у жены ВИЧ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право уволиться с военной службы при наличии соответствующих, определенных в законодательстве, причин.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что у его жены диагностирован ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

Мужчина поинтересовался, может ли он уволиться из ВСУ по такой причине.

"Основанием для увольнения может быть установленная Вашей жене инвалидность", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Инвалидность — необходимое условие

Другой юрист, Владислав Дерий, согласился со своим коллегой относительно шансов на завершение военной службы.

"Если у жены не установлена инвалидность, то, к сожалению, увольнение невозможно", — подчеркнул он.

Дерий добавил, что согласно части 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" во время действия военного положения военнослужащие увольняются с военной службы, если у жены (мужа), которая (который) нуждается в уходе из-за своей болезни, есть инвалидность І, ІІ или, в некоторых случаях, ІІІ группы.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для начала процесса увольнения из ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, может ли быть мобилизован гражданин, который ранее уволился из армии.

ВСУ увольнение ВИЧ жена военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
