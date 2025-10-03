Відео
Україна
Головна Мобілізація ВІЛ у дружини — чи можна звільнитися із ЗСУ

ВІЛ у дружини — чи можна звільнитися із ЗСУ

Дата публікації: 3 жовтня 2025 12:20
Хвороба дружини як привід звільнитися із ЗСУ - чи є ВІЛ такою хворобою
Український військовослужбовець. Фото: 66 ОМБр

Якщо у дружини військовослужбовця діагностовано важке захворювання, він має право звільнитися зі Збройних сил України для догляду за нею. Але потрібно дотримання однієї дуже важливої формальності.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чи можна звільнитися, якщо у дружини ВІЛ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право звільнитися з військової служби за наявності відповідних, визначених у законодавстві, причин.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у його дружини діагностований ВІЛ (вірус імунодефіцита людини).

Чоловік поцікавився, чи може він звільнитися із ЗСУ з такої причини.

"Підставою для звільнення може бути встановлена Вашій дружині інвалідність", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Інвалідність — необхідна умова

Інший юрист, Владислав Дерій, погодився зі своїм колегою щодо шансів на завершення військової служби.

"Якщо у дружини не встановлена інвалідність, то, на жаль, звільнення неможливе", — наголосив він.

Дерій додав, що згідно із частиною 12 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" під час дії воєнного стану військовослужбовці звільняються з військової служби, якщо у дружини (чоловіка), яка (який) потребує догляду через свою хворобу, є інвалідність І, ІІ чи, у деяких випадках, ІІІ групи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для початку процесу звільнення із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може бути мобілізований громадянин, який раніше звільнився із армії.

ЗСУ звільнення ВІЛ дружина військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
