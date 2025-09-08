Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Увольнение из ВСУ и мобилизация — возможно ли это

Увольнение из ВСУ и мобилизация — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 20:00
Мобилизация после увольнения из ВСУ - могут ли мобилизовать бывшего контрактника
Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Если военнослужащий подписал контракт с ВСУ после начала полномасштабной войны, он может уволиться после завершения контракта. Юристы объяснили, подпадает ли такой гражданин в дальнейшем под мобилизацию.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Увольнение после завершения контракта

К юристам обратился военнослужащий, который проходит контрактную службу в ВСУ.

Контракт он подписывал уже после начала полномасштабного вторжения и объявления военного положения.

Мужчина рассказал, что 24 сентября у него заканчивается контракт, и поинтересовался, может ли он уволиться из ВСУ.

"Да, имеете такое право. Уже подали рапорт на увольнение? Если нет, то уже нужно это делать, не ждите до 24 сентября", — отметил в ответе военнослужащему адвокат Юрий Айвазян.

Мобилизация после увольнения из армии

Кроме того, военный поинтересовался, могут ли его мобилизовать после увольнения из рядов украинской армии.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердив возможность увольнения военного после завершения контракта, подписанного во время военного положения, отметил, что и мобилизация после такого увольнения также возможна.

"Если Вы не будете иметь права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, то Вас смогут мобилизовать", — заверил юрист.

Дерий пояснил, что ТЦК будут иметь такое право, потому что военнослужащий после увольнения будет иметь статус военнообязанного — и будет подпадать под закон о мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для увольнения военнослужащих из ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какой новый документ нужен теперь для увольнения из ВСУ для ухода за близким родственником.

ВСУ увольнение мобилизация контракт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации