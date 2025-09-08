Мобилизация после увольнения из ВСУ - могут ли мобилизовать бывшего контрактника

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Если военнослужащий подписал контракт с ВСУ после начала полномасштабной войны, он может уволиться после завершения контракта. Юристы объяснили, подпадает ли такой гражданин в дальнейшем под мобилизацию.

Увольнение после завершения контракта

К юристам обратился военнослужащий, который проходит контрактную службу в ВСУ.

Контракт он подписывал уже после начала полномасштабного вторжения и объявления военного положения.

Мужчина рассказал, что 24 сентября у него заканчивается контракт, и поинтересовался, может ли он уволиться из ВСУ.

"Да, имеете такое право. Уже подали рапорт на увольнение? Если нет, то уже нужно это делать, не ждите до 24 сентября", — отметил в ответе военнослужащему адвокат Юрий Айвазян.

Мобилизация после увольнения из армии

Кроме того, военный поинтересовался, могут ли его мобилизовать после увольнения из рядов украинской армии.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердив возможность увольнения военного после завершения контракта, подписанного во время военного положения, отметил, что и мобилизация после такого увольнения также возможна.

"Если Вы не будете иметь права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, то Вас смогут мобилизовать", — заверил юрист.

Дерий пояснил, что ТЦК будут иметь такое право, потому что военнослужащий после увольнения будет иметь статус военнообязанного — и будет подпадать под закон о мобилизации.

