Изьятие авто у граждан - какие машины заберут в первую очередь

Камаз для грузоперевозок. Фото: соцсети

В новом законе о мобилизации есть норма об изъятии авто у граждан для нужд ВСУ. Отмечается, что это могут быть габаритные автомобили, которые могут перевозить груз.

Значит ли это, что у людей в селах заберут большие камазы и другие автомобили, которыми они зарабатывают деньги, но не официально, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

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Изьятие авто у граждан

Согласно новому законодательству, военно-транспортная обязанность в Украине была установлена, чтобы удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины. Распространяется правило об изъятии авто на центральные и местные органы власти, предприятия и учреждения. Однако также автомобили могут изымать и у граждан.

"Изъять машину на нужды ВСУ могут у лиц, имеющих более одного транспортного средства. Но перед этим должны провести оценку автомобиля, и будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд. Другие исключения отсутствуют", — отметила юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Она пояснила, что в законе отсутствуют исключения по изъятию авто для малообеспеченных семей и других категорий населения. Основным условием является наличие более одного автомобиля в собственности одного человека. То есть, внимание на статус семьи или же на ее доход обращаться не будет.

А вот создает ли это равные условия для граждан — вопрос открытый. Ведь у кого-то может быть небольшой доход и в собственности два дешевых авто. А кто-то может быть миллионером и иметь автопарк раритетных автомобилей, которые вряд ли подойдут для нужд ВСУ.

"На данный момент формулировка "единственный источник обеспечения существования" содержится только в отношении ограничения лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации, однако отсутствует в условиях изъятия авто", — добавила юрист.

Итак, неизвестно, как доказывать, что автомобиль приносит деньги и кормит семью. К примеру, если это камаз, которым владеет семья в деревне и перевозит что-то односельчанам за плату.

Перевозка груза на автомобиле. Фото: соцсети

"Однако, по нашему мнению, это могут быть документы, подтверждающие получение дохода от использования ТС (например: аренда, осуществление деятельности ФЛП и использованием им такого ТС), а также то, что лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержание лица с инвалидностью I, II группы, установленной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью", — пояснила юрист.

Но она добавила, что если крестьянин использует грузовой ТС с целью получения прибыли, но без регистрации такой деятельности, то, конечно, доказать, что авто является единственным источником обеспечения существования, крайне трудно.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец высказал положительную оценку принятому закону о мобилизации. Он подчеркнул, что это самый лучший вариант, на который можно было надеяться в условиях войны.

Как мы писали раньше, если вас забронировали на работе, то вы можете узнать об этом у руководства и получить соответствующий документ, чтобы показать ТЦК. Однако это не исключает того, что вам могут вручить повестку.