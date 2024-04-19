Вилучення авто у громадян - які машини заберуть першочергово

Камаз для вантажних перевезень. Фото: соцмережі

У новому законі про мобілізацію є норма про вилучення авто у громадян для потреб ЗСУ. Зазначається, що це можуть бути габаритні авто, які можуть перевозити вантаж.

Чи означає це, що у людей в селах заберуть великі камази та інші авто, якими вони заробляють гроші, але неофіційно, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк.

Читайте також:

Вилучення авто в громадян

Згідно з новим законодавством, військово-транспортний обов’язок в Україні встановили, щоб задовольнити потреби Збройних Сил України. Поширюватиметься правило про вилучення авто на центральні та місцеві органи влади, підприємства та установи. Однак також автомобілі можуть вилучати і у громадян.

"Вилучити машину на потреби ЗСУ можуть у осіб, які мають більше одного транспортного засобу. Але перед цим мають провести оцінку автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб. Інші виключення відсутні", — зазначила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Вона пояснила, що в законі відсутні виключення щодо вилучення авто для малозабезпечених сімей та інших категорій населення. Основною умовою є наявність більше одного автомобіля у власності однієї особи. Тобто, увага на статус родини або ж на її дохід звертатися не буде.

А от чи це робить рівні умови для громаадян — питання відкрите. Адже хтось може мати невеликий дохід і у власності два дешевих авто. А хтосб може бути мільйонером і мати автопарк раритетних авто, які навряд чи підійдуть для потреб ЗСУ.

"На цей момент формулювання "єдине джерело забезпечення існування" міститься лише щодо обмеження особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, проте відсутнє щодо умов вилучення авто. Вказівки щодо доведення факту статусу автомобіля як єдиного джерела забезпечення існування та перелік підтверджувальних документів відсутні", — додала юристка.

Отже, невідомо, як доводити те, що автомобіль приносить гроші і годує родину. Наприклад, якщо це камаз, яким володіє родина в селі і перевозить щось односельчанам за платню.

Перевезення вантажу автомобілем. Фото: соцмережі

"Проте, на нашу думку, це можуть бути документи, що підтверджують отримання доходу від використання ТЗ (наприклад: оренда, здійснення діяльності ФОП та використання ним такого ТЗ), а також те, що особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю I, II групи, встановленої в установленому порядку, або дитини з інвалідністю", — пояснила юристка.

Але вона додала, що якщо селянин використовує вантажний ТЗ з метою отримання прибутку, але без реєстрації такої діяльності, то, звичайно, довести, що авто є єдиним джерелом забезпечення існування, вкрай важко.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець висловив позитивну оцінку щодо прийнятого закону про мобілізацію. Він наголосив, що це найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни.

Як ми писали раніше, якщо вас забронювали на роботі, то ви можете дізнатися про це у керівництва та отримати відповідний документ, аби показати ТЦК. Однак це не виключає, що вам можуть вручити повістку.