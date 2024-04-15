Мобілізація в Україні - як діяти, якщо заброньованому вручили повістку

Вручення повісток. Фото: з відкритих джерел

Якщо вас забронювали на роботі, то ви можете дізнатися про це у керівництва та отримати відповідний документ, аби показати ТЦК. Однак це не виключає, що вам можуть вручити повістку.

Чи це законно і що робити в такому випадку, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Вручення повістки

"У випадку, якщо заброньованому працівнику вручили повістку (про уточнення даних, проходження ВЛК), то варто направити лист до ТЦК та СП про надання відстрочки від мобілізації, зібрати пакет документів, що підтверджує ваше право на відстрочку (у цьому випадку бронювання), надіслати його заздалегідь поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення та кур'єрською доставкою. Надалі слід очікувати відповіді ТЦК", — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що за загальним правилом особи, які мають відстрочку, дійсно можуть бути призвані на військову службу. Але це має місце лише в тому випадку, якщо є згода особи.

Водночас це виключення не поширюється на заброньованих працівників, оскільки Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не передбачає надання згоди заброньованими на їх мобілізацію.

До того ж Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" містить положення, згідно з яким на військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі та не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.

"Отже, законом фактично встановлена імперативна заборона на мобілізацію заброньованих працівників. Тобто навіть у разі згоди таких осіб на призов прийняття їх на службу забороняється", – додала юристка.

Однак зустрічаються непоодинокі випадки вручення заброньованим працівникам мобілізаційного розпорядження, що є наслідком їх призову та направлення для проходження військової служби. Є два варіанти, як можна захистити свої права:

Звернутися до Міністерства оборони України та інших органів зі скаргами на дії працівників ТЦК та СП і наполягати на скасуванні наказу про призов на військову службу. Проте такий спосіб не завжди дає бажаного результату. Зазвичай отримують формальну відмову у задоволенні скарги, посилаючись на відсутність підстав для звільнення зі служби, адже такої підстави для звільнення, як бронювання, не існує. Звернення з позовом до суду. Хоча на сьогодні вже є достатньо велика кількість судових рішень щодо оскарження наказів про призов на службу заброньованих осіб, єдина правова позиція відсутня. Тому існує як позитивна, так і негативна судова практика.

Нагадаємо, нещодавно з'явився текст висновку Комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради щодо мобілізаційного законопроєкту. Згідно з документом, бронюванню від призову підлягають деякі категорії службовців.

А вже 10 квітня у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених.