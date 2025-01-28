Можно ли восстановить статус ограниченно годного - какие есть выводы ВВК

Прохождение ВВК. Фото: report.if.ua

Ограниченно годные мужчины в Украине должны пройти ВВК до 5 февраля, чтобы подтвердить свои болезни или получить новый статус. Ни одному из них не возобновят статус ограниченно годного, какие бы документы не были собраны.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE заявил юрист АО "ВЕРИТИ ГРУП" Владислав Лукьяненко.

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Стоит отметить, что при медицинском осмотре ВВК принимают постановления такого общего содержания:

Пригоден:

• к военной службе;

• к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Непригоден:

• к военной службе;

• к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев (постановление принимается во время действия военного положения).

"Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" были исключены такие определения, как "ограниченно годный к военной службе" и "непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время". Следовательно, с уверенностью можно говорить о том, что такой статус, который был у лица ранее, восстановить нельзя", — пояснил юрист.

Следовательно, ни один ограниченно годный уже не возобновит этот статус. Он получит по заключению ВВК либо "годный", либо "непригодный".

Напомним, существует перечень болезней, которые позволяют человеку получить статус непригодного. Однако, по словам адвоката, перечень болезней оттуда забрали, и они не являются препятствием для мобилизации.