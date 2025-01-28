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Висновок один — всім обмежено придатним не поновлять статус

28 січня 2025 06:22
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи можна поновити статус обмежено придатного - які є висновки ВЛК
Проходження ВЛК. Фото: report.if.ua
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Обмежено придатні чоловіки в Україні мають пройти ВЛК до 5 лютого, аби підтвердити свої хвороби або ж отримати новий статус. Жодному з них не поновлять статус обмежено придатного, які б документи не були зібрані. 

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE заявив юрист АО "ВЕРІТІ ГРУП"  Владислав Лук’яненко.  

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Варто зазначити, що при медичному огляді ВЛК приймають постанови такого загального змісту:

Придатний:

• до військової служби; 

• до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Непридатний:

• до військової служби;

• до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців (постанова приймається під час дії воєнного стану).

"Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" було виключено такі визначення, як "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".  Отже, з впевненістю можна говорити про те, що такий статус, який був в особи раніше, поновити не можна", — пояснив юрист. 

Отже, жоден обмежено придатний вже не поновить цей статус. Він отримає за висновком ВЛК або "придатний" або "непридатний". 

Нагадаємо, існує перелік хвороб, які дозволяють людині отримати статус непридатного. Однак, за словами адвоката, низку хвороб звідти забрали, і вони не є перешкодою для мобілізації. 

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