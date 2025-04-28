Дані в реєстрі Оберіг - хто відповідає за внесення висновку ВЛК до реєстрів

Застосунок "Резерв+", де відображається інформація з реєстру "Оберіг". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Територіальний центр комплектування має обов’язки щодо внесення даних військово-лікарської комісії до реєстру "Оберіг". Якщо це не було зроблено, громадянин може направити до ТЦК листа з нагадуванням.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Реєстр "Оберіг" і обов’язки ТЦК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Одним із основних елементів цього процесу є військово-лікарська комісія, яка надає можливість визначити стан природності громадян до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який поскаржився, що він пройшов ВЛК кілька місяців тому, але в реєстрі "Оберіг" досі немає інформації про це.

"Це обов'язок ТЦК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян, хто має вносити дані із висновками ВЛК до реєстру "Оберіг".

Що має зробити громадянин, аби дані були внесені до реєстру "Оберіг"

Юрист пояснив, що громадянин може зробити у такій ситуації.

"Вам необхідно направити до ТЦК заяву про внесення коректних даних щодо пройденної ВЛК до реєстру", — наголосив Айвазян.

Адвокат додав, що можна направити таку заяву Укрпоштою, рекомендованим листом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ВЛК вносити висновки до електронної системи без реальних оглядів військовозобов'язаних.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо дані про ВЛК внесені у реєстри, але не підтягнулися у застосунку "Резерв+".