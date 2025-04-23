Многодетный отец - какие документы нужны для выезда многодетного отца за границу

Многодетная украинская семья. Фото: svitogliad.com

Мужчина, который имеет право на отсрочку от мобилизации как многодетный отец, может выезжать за границу даже без присутствия вместе с ним детей. Но при этом нужно иметь при себе соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Выезд за границу — нужно ли иметь при себе детей

Военнообязанный гражданин, имеющий трех или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Также он имеет право выезжать за границу в особый период, во время действия военного положения.

Юрист Владислав Дерий отметил, что право выезда за границу для людей из этой категории людей может быть реализовано даже без личного присутствия детей.

"Выезжать за границу Вы можете самостоятельно без детей", — подчеркнул юрист.

Документы для выезда за границу многодетного отца

Владислав Дерий объяснил, какие документы многодетному отцу нужно иметь при себе для того, чтобы пересечь государственную границу.

Это:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ на бланке или е-ВУД с "Резерв+", где указано об отсрочке;

свидетельство о браке;

свидетельства о рождении детей.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли отказывать в отсрочке многодетному отцу, если он находится в розыске ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда статус многодетного отца не дает права на отсрочку.