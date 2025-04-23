Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Выезд многодетного родителя за границу — список документов arrow

Выезд многодетного родителя за границу — список документов

23 апреля 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Многодетный отец - какие документы нужны для выезда многодетного отца за границу
Многодетная украинская семья. Фото: svitogliad.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мужчина, который имеет право на отсрочку от мобилизации как многодетный отец, может выезжать за границу даже без присутствия вместе с ним детей. Но при этом нужно иметь при себе соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Выезд за границу — нужно ли иметь при себе детей

Военнообязанный гражданин, имеющий трех или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Также он имеет право выезжать за границу в особый период, во время действия военного положения.

Юрист Владислав Дерий отметил, что право выезда за границу для людей из этой категории людей может быть реализовано даже без личного присутствия детей.

"Выезжать за границу Вы можете самостоятельно без детей", — подчеркнул юрист.

Документы для выезда за границу многодетного отца

Владислав Дерий объяснил, какие документы многодетному отцу нужно иметь при себе для того, чтобы пересечь государственную границу.

Это:

  • заграничный паспорт;
  • военно-учетный документ на бланке или е-ВУД с "Резерв+", где указано об отсрочке;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельства о рождении детей.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли отказывать в отсрочке многодетному отцу, если он находится в розыске ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда статус многодетного отца не дает права на отсрочку.

дети мобилизация отсрочка родители выезд за границу
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама