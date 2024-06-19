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Выезд демобилизованных за границу — какие документы нужны

19 июня 2024 18:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Пересечение границы демобилизованными военнослужащими, детали, инструкция
Оформление отсрочки. Фото: Винницкий ТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие, уволившиеся из Вооруженных сил Украины после гибели близких родственников, имеют право выезжать за пределы Украины. Но для этого они должны оформить отсрочку от повторной мобилизации в территориальных центрах комплектования.

Об этом написал на портале "Юристи.UA" юрист Юрий Айвазян.

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Демобилизация по закону 8009

Несмотря на то, что в Украине идет война и продолжается процесс всеобщей мобилизации, часть военнослужащих получила возможность демобилизоваться.

Речь идет, в частности, о категориях, которые получили это право согласно Закону Украины №8009 — он дает право уволиться со службы военнослужащим, если их близкие родственники погибли или пропали без вести на войне.

Что нужно для выезда за границу

Такие граждане получили право не только демобилизоваться, но и выезжать за пределы Украины.

Впрочем, отметил Сергей Айвазян, возможность пересечения границы не предоставляется автоматически.

"Для этого нужно оформить отсрочку в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Напомним, что с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

Кроме того, мы информировали, какие полномочия имеют работники ТЦК в соответствии с новым законом.

мобилизация
заграница
война в Украине
отсрочка
военнослужащие

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