Перетин кордону демобілізованими військовослужбовцями, деталі, інструкція

Оформлення відстрочки. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Військовослужбовці, які звільнилися зі Збройних сил України після загибелі близьких родичів, мають право виїжджати за межі України. Але для цього вони мають обов’язково оформити відстрочку від повторної мобілізації у територіальних центрах комплектування.

Про це написав на порталі "Юристи.UA" правник Юрій Айвазян.

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Демобілізація за законом 8009

Попри те, що в Україні триває війна і продовжується процес загальної мобілізації, частина військовослужбовців отримала можливість демобілізуватися.

Йдеться, зокрема, про ті категорії, які отримали це право згідно із Законом України №8009 — він дає право звільнитись зі служби військовослужбовцям, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти на війні.

Що потрібно для виїзду за кордон

Такі громадяни отримали право не тільки демобілізуватися, а й виїжджати за межі України.

Втім, зазначив Сергій Айвазян, можливість перетину кордону не надається автоматично.

"Для того потрібно оформити відстрочку в ТЦК", — наголосив юрист.

Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.

Крім того, ми інформували, які повноваження мають працівники ТЦК відповідно до нового закону.