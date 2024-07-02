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Выезд студентов в возрасте до 25 лет за границу — возможно ли это

2 июля 2024 15:34
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Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов, могут ли они уезжать за пределы Украины
Студенты на парах. Фото: "Рівне 1"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Студенты, не достигшие мобилизационного возраста, имеют право выехать за границу только тогда, когда они не подлежат призыву, учатся на дневной или дуальной форме, являются участниками образовательной академической мобильности и едут на обучение в иностранные учреждения максимум на один семестр. Также в законе есть исключение, которое касается студентов медицинских, фармацевтических и ветеринарных специальностей.

Об этом написали портале "Юристи.UA".

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Выезд студентов за границу

Во время военного положения, в условиях мобилизации, украинские студенты имеют право выезжать за пределы страны только при определенных условиях.

Критерии для пересечения границы:

  • возраст от 18 до 22 лет;
  • не подлежат призыву военную службу во время мобилизации;
  • обучаются по дневной или дуальной формам получения образования в вузах Украины государственной или коммунальной форм собственности;
  • являются участниками образовательной академической мобильности;
  • едут на обучение в иностранные учебные заведения на один семестр.

Три специальности, разрешающие выезд

Кроме того, действующее законодательство делает отдельное исключение для студентов, обучающихся по одной из трех специальностей.

Выезд за границу разрешен для тех, кто получает степень высшего образования бакалавра или магистра по медицинскому, фармацевтическому или ветеринарному направлению.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

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