Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виїзд студентів віком до 25 років за кордон — чи можливо це arrow

Виїзд студентів віком до 25 років за кордон — чи можливо це

2 липня 2024 15:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів, чи можуть вони виїжджати за межі України
Студенти на парах. Фото: "Рівне 1"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Студенти, які не досягли мобілізаційного віку, мають право виїхати за кордон лише тоді, коли вони не підлягають призову, навчаються на денній чи дуальній формі, є учасниками освітньої академічної мобільності та їдуть на навчання у іноземні заклади максимум на один семестр. Також у законі є виняток, який стосується студентів медичних, фармацевтичних та ветеринарних спеціальностей.

Про це на написали порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Виїзд студентів за кордон

Під час воєнного стану, в умовах мобілізації, українські студенти мають право виїжджати за межі країни лише за певних умов.

Критерії для перетину кордону:

  • вік від 18 до 22 років;
  • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
  • навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у вишах України державної або комунальної форм власності;
  • є учасниками освітньої академічної мобільності;
  • їдуть на навчання в іноземні заклади освіти на один семестр.

Три спеціальності, які дозволяють виїзд

Крім того, чинне законодавство робить окремий виняток для студентів, які навчаються на одній із трьох спеціальностей.

Виїзд за кордон дозволений для тих, хто здобуває ступінь вищої освіти бакалавра чи магістра за медичним, фармацевтичним або ветеринарним спрямуванням.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка

Раніше ми писали, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

студенти медики мобілізація закордон ветеринари

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо