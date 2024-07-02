Відстрочка для студентів, чи можуть вони виїжджати за межі України

Студенти на парах. Фото: "Рівне 1"

Студенти, які не досягли мобілізаційного віку, мають право виїхати за кордон лише тоді, коли вони не підлягають призову, навчаються на денній чи дуальній формі, є учасниками освітньої академічної мобільності та їдуть на навчання у іноземні заклади максимум на один семестр. Також у законі є виняток, який стосується студентів медичних, фармацевтичних та ветеринарних спеціальностей.

Про це на написали порталі "Юристи.UA".

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Виїзд студентів за кордон

Під час воєнного стану, в умовах мобілізації, українські студенти мають право виїжджати за межі країни лише за певних умов.

Критерії для перетину кордону:

вік від 18 до 22 років;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у вишах України державної або комунальної форм власності;

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти на один семестр.

Три спеціальності, які дозволяють виїзд

Крім того, чинне законодавство робить окремий виняток для студентів, які навчаються на одній із трьох спеціальностей.

Виїзд за кордон дозволений для тих, хто здобуває ступінь вищої освіти бакалавра чи магістра за медичним, фармацевтичним або ветеринарним спрямуванням.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.

Раніше ми писали, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.