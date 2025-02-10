Выезд за границу — когда временно непригодный может выезжать за границу

Проверка документов на границе. Фото: "Голос Карпат"

Временная непригодность после ВВК предоставляется на определенный срок с обязательным пересмотром на повторной военно-врачебной комиссии. Часть из таких граждан имеет право выезжать из Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Временно непригодные граждане

Военнообязанный, который по каким-то причинам не может проходить службу по состоянию здоровья, получает статус "временно непригодный".

Эта временная непригодность не является бессрочной, она должна быть пересмотрена через определенное военно-врачебной комиссией (которая и определяет факт временной непригодности) время.

Кто из временно непригодных может выезжать из Украины

Часть временно непригодных может выезжать за границу до завершения срока действия непригодности.

Это касается тех, кто получил статус "временно непригодный" на срок от 6 до 12 месяцев.

Если же гражданин признан временно непригодным на 3 месяца, то он не может выехать за пределы Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли выехать за границу 17-летний военнообязанный.

Добавим, мы сообщали о том, кто из мужчин может выехать из Украины в феврале 2025 года.