Виїзд за кордон - коли тимчасово непридатний може виїжджати за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: "Голос Карпат"

Тимчасова непридатність після ВЛК надається на певний термін з обов’язковим переглядом на повторній військово-лікарській комісії. Частина з таких громадян має право виїжджати з України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Тимчасово непридатні громадяни

Військовозобов’язаний, який з якихось причин не може проходити службу за станом здоров’я, отримує статус "тимчасово непридатний".

Ця тимчасова непридатність не є безстроковою, вона повинна бути переглянута через визначений військово-лікарською комісією (яка і визначає факт тимчасової непридатності) час.

Хто з тимчасово непридатних може виїжджати з України

Частина тимчасово непридатних може виїжджати за кордон до завершення терміну дії непридатності.

Це стосується тих, хто отримав статус "тимчасово непридатний" на термін від 6 до 12 місяців.

Якщо ж громадянин визнаний тимчасово непридатним на 3 місяці, то він не може виїхати за межі України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може виїхати за кордон 17-річний військовозобов'язаний.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з чоловіків може виїхати з України у лютому 2025 року.