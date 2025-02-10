Виїзд за кордон - коли тимчасово непридатний може виїжджати за кордон

Виїзд тимчасово непридатного — коли це можливо
Тимчасова непридатність після ВЛК надається на певний термін з обов’язковим переглядом на повторній військово-лікарській комісії. Частина з таких громадян має право виїжджати з України.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Тимчасово непридатні громадяни
Військовозобов’язаний, який з якихось причин не може проходити службу за станом здоров’я, отримує статус "тимчасово непридатний".
Ця тимчасова непридатність не є безстроковою, вона повинна бути переглянута через визначений військово-лікарською комісією (яка і визначає факт тимчасової непридатності) час.
Хто з тимчасово непридатних може виїжджати з України
Частина тимчасово непридатних може виїжджати за кордон до завершення терміну дії непридатності.
Це стосується тих, хто отримав статус "тимчасово непридатний" на термін від 6 до 12 місяців.
Якщо ж громадянин визнаний тимчасово непридатним на 3 місяці, то він не може виїхати за межі України.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може виїхати за кордон 17-річний військовозобов'язаний.
Додамо, ми повідомляли про те, хто з чоловіків може виїхати з України у лютому 2025 року.
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