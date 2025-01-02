Выезд за границу забронированным с инвалидом — когда это возможно

Пограничницы проверяют документы по уходу за человеком с инвалидностью. Фото: ГПСУ

Граждане, забронированные от мобилизации, не могут выехать за пределы Украины для сопровождения человека с инвалидностью. Но они могут оформить причину для выезда как сопровождение родственника с инвалидностью, проходить для этого ВВК не нужно.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Забронированные и выезд за границу

К юристам обратился поинтересовавшийся гражданин, имеет ли право гражданин, получивший бронирование, выезжать за границу для сопровождения человека с инвалидностью.

"Забронированные имеют право на пересечение границы только в командировку", — подчеркнул адвокат Андрей Карпенко.

Вместе с тем такие граждане могут воспользоваться другими законными основаниями для пересечения границы: "Например, как лицо, сопровождающее родителей с инвалидностью".

Нужно ли проходить ВВК

При этом военно-врачебную комиссию такие граждане не должны проходить.

"Если Вам не разрешают пересечь границу, Вы должны требовать письменного отказа в праве на пересечение границы, которое оформляется в виде решения", — подчеркнул Андрей Карпенко.

Напомним, мы ранее писали, какие документы требуют закон для выезда за границу для сопровождения человека с инвалидностью.

Добавим, мы сообщали, нужна ли справка ТЦК для сопровождения личности с инвалидностью за границу.