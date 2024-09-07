Виїзд за кордон під час воєнного стану - супровід людини з інвалідністю - чи можна виїхати з України для супроводу інваліда

Виїзд за кордон для супроводу людини з інвалідністю — які документи вимагає закон
Військовозобов’язані громадяни України мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану як супровід близьких родичів з інвалідністю. Для цього на кордоні вони мають надати документи, які засвідчують інвалідність та родинні зв’язки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Хто має право виїжджати за кордон з особами з інвалідністю
Після запровадження воєнного стану кордони України були закриті для військовозобов’язаних громадян.
Втім, є і винятки, які дозволяють виїжджати за межі держави навіть в умовах повномасштабної війни.
Зокрема, нагадав Юрій Айвазян, можуть перетинати кордон особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України.
Які документи потрібні для виїзду за кордон із особами з інвалідністю
Для виїзду за кордон ці громадяни мають надати на кордоні відповідні документи.
Це документи, які підтверджують інвалідність одного з батьків, а також документ, що засвідчує родинні зв’язки.
Крім того, потрібні документи, що засвідчують:
- спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини (чоловіка),
- або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка),
- або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.
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