Виїзд за кордон під час воєнного стану - супровід людини з інвалідністю - чи можна виїхати з України для супроводу інваліда

Військовозобов’язаний громадянин і родич з інвалідністю. Фото: freepik.com

Військовозобов’язані громадяни України мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану як супровід близьких родичів з інвалідністю. Для цього на кордоні вони мають надати документи, які засвідчують інвалідність та родинні зв’язки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто має право виїжджати за кордон з особами з інвалідністю

Після запровадження воєнного стану кордони України були закриті для військовозобов’язаних громадян.

Втім, є і винятки, які дозволяють виїжджати за межі держави навіть в умовах повномасштабної війни.

Зокрема, нагадав Юрій Айвазян, можуть перетинати кордон особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України.

Які документи потрібні для виїзду за кордон із особами з інвалідністю

Для виїзду за кордон ці громадяни мають надати на кордоні відповідні документи.

Це документи, які підтверджують інвалідність одного з батьків, а також документ, що засвідчує родинні зв’язки.

Крім того, потрібні документи, що засвідчують: