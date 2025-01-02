Виїзд за кордон заброньованим з інвалідом — коли це можливо

Виїзд з бронею за кордон для супроводу інваліда — чи можливо
Громадяни, заброньовані від мобілізації, не можуть виїхати за межі України для супроводу людини з інвалідністю. Але вони можуть оформити причину для виїзду саме як супровід родича з інвалідністю, проходити для цього ВЛК не потрібно.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.
Заброньовані та виїзд за кордон
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право громадянин, який отримав бронювання, виїжджати за кордон для супроводу людини з інвалідністю.
"Заброньовані мають право на перетин кордону тільки у відрядження", — наголосив адвокат Андрій Карпенко.
Разом з тим, такі громадяни можуть скористатися іншими законними підставами для перетину кордону: "Наприклад, як особа, що супроводжує батьків з інвалідністю".
Чи потрібно проходити ВЛК
При цьому військово-лікарську комісію такі громадяни не повинні проходити.
"Якщо Вам не дозволяють перетнути кордон, Ви повинні вимагати письмову відмову у праві на перетин кордону, що оформляється у вигляді рішення", — підкреслив Андрій Карпенко.
Нагадаємо, ми раніше писали, які документи вимагає закон для виїзду за кордон для супроводу людини з інвалідністю.
Додамо, ми повідомляли, чи потрібна довідка ТЦК для супроводу особи з інвалідністю за кордон.
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