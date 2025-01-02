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Виїзд з бронею за кордон для супроводу інваліда — чи можливо

2 січня 2025 17:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон заброньованим з інвалідом — коли це можливо
Прикордонниці перевіряють документи щодо догляду за людиною з інвалідністю. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, заброньовані від мобілізації, не можуть виїхати за межі України для супроводу людини з інвалідністю. Але вони можуть оформити причину для виїзду саме як супровід родича з інвалідністю, проходити для цього ВЛК не потрібно.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право громадянин, який отримав бронювання, виїжджати за кордон для супроводу людини з інвалідністю.

"Заброньовані мають право на перетин кордону тільки у відрядження", — наголосив адвокат Андрій Карпенко.

Разом з тим, такі громадяни можуть скористатися іншими законними підставами для перетину кордону: "Наприклад, як особа, що супроводжує батьків з інвалідністю".

Чи потрібно проходити ВЛК

При цьому військово-лікарську комісію такі громадяни не повинні проходити.

"Якщо Вам не дозволяють перетнути кордон, Ви повинні вимагати письмову відмову у праві на перетин кордону, що оформляється у вигляді рішення", — підкреслив Андрій Карпенко.     

Нагадаємо, ми раніше писали, які документи вимагає закон для виїзду за кордон для супроводу людини з інвалідністю.

Додамо, ми повідомляли, чи потрібна довідка ТЦК для супроводу особи з інвалідністю за кордон.

інвалідність мобілізація бронювання ВЛК виїзд за кордон

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