Виїзд за кордон заброньованим з інвалідом — коли це можливо

Прикордонниці перевіряють документи щодо догляду за людиною з інвалідністю. Фото: ДПСУ

Громадяни, заброньовані від мобілізації, не можуть виїхати за межі України для супроводу людини з інвалідністю. Але вони можуть оформити причину для виїзду саме як супровід родича з інвалідністю, проходити для цього ВЛК не потрібно.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Заброньовані та виїзд за кордон

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право громадянин, який отримав бронювання, виїжджати за кордон для супроводу людини з інвалідністю.

"Заброньовані мають право на перетин кордону тільки у відрядження", — наголосив адвокат Андрій Карпенко.

Разом з тим, такі громадяни можуть скористатися іншими законними підставами для перетину кордону: "Наприклад, як особа, що супроводжує батьків з інвалідністю".

Чи потрібно проходити ВЛК

При цьому військово-лікарську комісію такі громадяни не повинні проходити.

"Якщо Вам не дозволяють перетнути кордон, Ви повинні вимагати письмову відмову у праві на перетин кордону, що оформляється у вигляді рішення", — підкреслив Андрій Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали, які документи вимагає закон для виїзду за кордон для супроводу людини з інвалідністю.

Додамо, ми повідомляли, чи потрібна довідка ТЦК для супроводу особи з інвалідністю за кордон.