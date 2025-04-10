Выезд за границу в апреле 2025 — какие документы нужно иметь мужчине с инвалидностью

Проверка документов на украинской границе. Фото: ГПСУ

Во время военного положения и всеобщей мобилизации действует запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин. В то же время некоторые категории граждан при наличии соответствующих оснований и документов, которые эти основания подтверждают, могут выехать из Украины. Это в частности касается лиц с инвалидностью.

Какие именно документы необходимо иметь мужчинам с инвалидностью первой группы для выезда за границу, если отсрочка оформлена в приложении "Резерв+", рассказал юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

Реклама

Читайте также:

Выезд за границу для мужчин с инвалидностью I группы — перечень необходимых документов

По словам правозащитника, лицу, имеющему инвалидность первой группы, для выезда за границу нужно иметь следующие документы:

удостоверение лица с инвалидностью, или пенсионное удостоверение лица с инвалидностью, или удостоверение, подтверждающее предоставление социальной помощи (но точно не справка МСЭК);

электронный или бумажный военно-учетный документ (ВУД) с оформленной отсрочкой.

Андрей Топчий отметил, что другие документы для пересечения границы не нужны.

Важно: окончательное решение о выезде гражданина за границу принимают работники Государственной пограничной службы Украины.

Ранее мы писали, какие документы нужно иметь многодетному отцу для выезда за границу.

Напомним, мы сообщали, нужно ли юношам в возрасте 17 лет иметь документы с ТЦК для выезда за границу.

Также мы информировали, имеют ли право выехать из Украины мужчины, снятые с учета.