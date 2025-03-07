Виїзд за кордон багатодітного батька — які умови діють та документи потрібні

Родина з дітьми виїжджає за кордон. Фото: google.com

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право виїжджати за кордон. Зокрема, дозвіл розповсюджується на багатодітних батьків, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей. Проте є певні нюанси, які треба врахувати перед виїздом.

Як багатодітним батькам виїхати з України, які документи необхідно мати із собою для перетину кордону, пише "Факти ICTV".

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Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану регулює постанова № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Якщо батько не живе разом із дітьми, він має довести, що він їх утримує. Для цього потрібне рішення суду про аліменти або довідка з виконавчої служби про відсутність боргів.

Якщо чоловіки мають несплачені аліменти (борги за понад три місяці), прикордонники відмовлять у перетині кордону. Також такі особи позбавляються права на відстрочку.

Український прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Які документи потрібно мати багатодітному батьку для виїзду за кордон

Пакет документів для чоловіків у шлюбі дещо відрізнятиметься від переліку паперів, які необхідно зібрати розлученим.

Якщо військовозобов'язаний розлучений або діти від різних шлюбів, необхідно мати такі документи для виїзду з України:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ, в якому зокрема зазначено, що особа має відстрочку на підставі наявності трьох або більше дітей;

свідоцтво про народження трьох або більше дітей з вказанням батьківства військовозобов'язаної особи;

рішення про розлучення;

визначення місця проживання дітей з батьком або матір'ю;

рішення органу опіки про визначення місця проживання дітей з військовозобов'язаним чоловіком або письмовий договір, у якому зазначено, хто з батьків буде піклуватися про дітей;

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаної особи та договір про сплату аліментів (за наявності);

заява до ТЦК, передбачена постановою Кабміну № 560.

Якщо багатодітний батько має дітей від одного шлюбу та перебуває у шлюбі з цією жінкою, прикордонником потрібно надати:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження трьох або більше дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю трьох або більше дітей.

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