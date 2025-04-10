Виїзд за кордон у квітні 2025 — які документи потрібно мати чоловіку з інвалідністю

Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ

Під час воєнного стану та загальної мобілізації діє заборона на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків. Водночас деякі категорії громадян за наявності відповідних підстав та документів, які ці підстави підтверджують, можуть виїхати з України. Це зокрема стосується осіб з інвалідністю.

Які саме документи необхідно мати чоловікам з інвалідністю першої групи для виїзду за кордон, якщо відстрочка оформлена у застосунку "Резерв+", розповів юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

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За словами правозахисника, особі, яка має інвалідність першої групи, для виїзду за кордон потрібно мати такі документи:

посвідчення особи з інвалідністю, або пенсійне посвідчення особи з інвалідністю, або посвідчення, що підтверджує надання соціальної допомоги (але точно не довідка МСЕК);

електронний або паперовий військово-обліковий документ (ВОД) з оформленою відстрочкою.

Андрій Топчій наголосив, що інші документи для перетину кордону не потрібні.

Важливо: остаточне рішення про виїзд громадянина за кордон приймають працівники Державної прикордонної служби України.

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