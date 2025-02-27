Виїзд за кордон у березні 2025 — чи випустять знятих з військового обліку

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Під час воєнного стану, який було запроваджено в Україні через повномасштабне вторгнення росії, виїзд за кордон обмежений для військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Право перетнути кордон мають лише окремі категорії чоловіків.

Чи є така можливість у березні 2025 року в українців, яких було знято з військового обліку, пояснюємо далі у матеріалі.

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Наголошуємо, що виїзд громадян України за межі країни регулює постанова Кабінету Міністрів № 57, а також Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що означає зняття з військового обліку

Зняття з військового обліку — тимчасовий захід, який передбачає повернення на облік через певний час відповідно до обставин. Тобто, особа знята з обліку не втрачає статусу військовозобов'язаного. Така людина може бути мобілізована до лав ЗСУ.

Таким чином, якщо чоловік має тільки відмітку від ТЦК та СП "знятий з військового обліку" — це не є підставою безперешкодно перетнути кордон.

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Хто може бути знятий з військового обліку

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України:

які досягли 25-річного віку (особа стає на військовий облік військовозобов'язаних);

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України та стали на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК за новим місцем проживання;

які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які пройшли базову загальновійськову підготовку (мова йде про призовників);

які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров'я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня (мова йде про призовників);

які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;

які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. — у мирний час);

які зараховані до військового оперативного резерву;

які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Виїзд за кордон знятих з військового обліку

Зняті з військового обліку чоловіки не можуть виїхати за кордон. Водночас таке право мають чоловіки зі статусом "виключений з військового обліку". Оскільки вони втрачають статус військовозобов'язаного.

Виключення з військового обліку здійснюється в наступних випадках:

визнання непридатності до військової служби за рішенням ВЛК;

досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років для цивільних осіб);

втрата громадянства України.

Важливо знати

Раніше виїхати з України могли особи, яких було знято з військового обліку та у яких вилучено військово-облікові документи у зв'язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання. Такі особи для виїзду мали отримати довідку про зняття з військового обліку в ТЦК та СП.

Проте, наразі наявність оформленого ПМП більше не гарантує права на перетин кордону. З 1 червня 2024 року уряд України повністю скасував виняток для чоловіків із постійним місцем проживання за кордоном.

Якщо раніше чоловік знявся з військового обліку через виїзд на ПМП, він зобов'язаний знову стати на облік в ТЦК.

Окрім цього, українське законодавство не визнає подвійного громадянства, тому навіть ті особи, які мають паспорт іншої держави, все одно розглядаються як громадяни України з відповідними обов'язками.

Раніше ми писали, хто з чоловіків в Україні має право на виїзд за кодон у березні 2025 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, який документ потрібно мати військовослужбовцю для виїзду з України.

Також ми інформували, як українцям отримати бронювання за кордоном.