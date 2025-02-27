Виїзд за кордон у березні 2025 — чи випустять знятих з військового обліку

Виїзд з України у березні 2025 — чи випустять знятих з обліку
Під час воєнного стану, який було запроваджено в Україні через повномасштабне вторгнення росії, виїзд за кордон обмежений для військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Право перетнути кордон мають лише окремі категорії чоловіків.
Чи є така можливість у березні 2025 року в українців, яких було знято з військового обліку, пояснюємо далі у матеріалі.
Наголошуємо, що виїзд громадян України за межі країни регулює постанова Кабінету Міністрів № 57, а також Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Що означає зняття з військового обліку
Зняття з військового обліку — тимчасовий захід, який передбачає повернення на облік через певний час відповідно до обставин. Тобто, особа знята з обліку не втрачає статусу військовозобов'язаного. Така людина може бути мобілізована до лав ЗСУ.
Таким чином, якщо чоловік має тільки відмітку від ТЦК та СП "знятий з військового обліку" — це не є підставою безперешкодно перетнути кордон.
Хто може бути знятий з військового обліку
Відповідно до ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України:
- які досягли 25-річного віку (особа стає на військовий облік військовозобов'язаних);
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України та стали на військовий облік в іншому районному (міському) ТЦК за новим місцем проживання;
- які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які пройшли базову загальновійськову підготовку (мова йде про призовників);
- які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров'я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня (мова йде про призовників);
- які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
- які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. — у мирний час);
- які зараховані до військового оперативного резерву;
- які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
- в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
Виїзд за кордон знятих з військового обліку
Зняті з військового обліку чоловіки не можуть виїхати за кордон. Водночас таке право мають чоловіки зі статусом "виключений з військового обліку". Оскільки вони втрачають статус військовозобов'язаного.
Виключення з військового обліку здійснюється в наступних випадках:
- визнання непридатності до військової служби за рішенням ВЛК;
- досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років для цивільних осіб);
- втрата громадянства України.
Важливо знати
Раніше виїхати з України могли особи, яких було знято з військового обліку та у яких вилучено військово-облікові документи у зв'язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання. Такі особи для виїзду мали отримати довідку про зняття з військового обліку в ТЦК та СП.
Проте, наразі наявність оформленого ПМП більше не гарантує права на перетин кордону. З 1 червня 2024 року уряд України повністю скасував виняток для чоловіків із постійним місцем проживання за кордоном.
Якщо раніше чоловік знявся з військового обліку через виїзд на ПМП, він зобов'язаний знову стати на облік в ТЦК.
Окрім цього, українське законодавство не визнає подвійного громадянства, тому навіть ті особи, які мають паспорт іншої держави, все одно розглядаються як громадяни України з відповідними обов'язками.
Раніше ми писали, хто з чоловіків в Україні має право на виїзд за кодон у березні 2025 року.
Нагадаємо, ми повідомляли, який документ потрібно мати військовослужбовцю для виїзду з України.
Також ми інформували, як українцям отримати бронювання за кордоном.
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