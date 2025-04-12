Мобилизация в Украине — какие есть требования к военному билету для выезда за границу

Проверка документов на украинской границе. Фото: ГПСУ

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право выезжать за границу, кроме документов, подтверждающих разрешение, должны обязательно иметь с собой военно-учетный документ с актуальными данными. Он может предъявляться как в бумажном варианте, так и в электронной форме в приложении "Резерв+".

Какие требования к военному билету для пересечения границы, как будут проверять документ и когда могут отказать, рассказываем далее.

Реклама

Читайте также:

Какие требования к военно-учетному документу для выезда из Украины

Так, для пересечения государственной границы мужчинам необходимо иметь один из этих военно-учетных документов:

военный билет;

временное удостоверение военнообязанного;

приписное удостоверение.

В случае исключения с военного учета по состоянию здоровья в документе должна быть печать об исключении. Дополнительно можно иметь справку ВВК, по которой лицо было признано непригодным к военной службе.

При наличии отсрочки в военно-учетном документе также должна быть указана соответствующая информация. Или же нужно иметь справку по форме, определенной в Приложении 6 к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №560.

Приложение 6 к Порядку. Фото: zakon.rada.gov.ua

Как будут проверять военно-учетные документы на границе

Инспекторы пограничной службы уполномочены проверять подлинность ВУД. Сейчас проверка осуществляется с помощью Единого электронного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" в режиме онлайн. В данном реестре отображается вся информация о наличии отсрочки, прохождения ВВК, исключения или снятия с военного учета и тому подобное.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Когда в пересечении границы могут отказать

В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины. Также причиной для отказа могут быть определенные недостатки или отсутствие необходимых данных в самом ВУД.

В случае, если в военно-учетных документах неправильно указаны сведения об исключении из учета необходимо обращаться в районный ТЦК и СП для их исправления.

Также основанием отказа будет наличие в "Оберіг" информации о розыске лица за нарушение военного учета. В таких случаях на место будут вызывать полицию для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший ТЦК.

Если сведения об исключении из учета являются официальными и отражаются в "Оберіг" однако пограничники все равно отказывают — необходимо получать решение об отказе в пересечении государственной границы и обжаловать такой отказ в суде.

Ранее мы писали, какие документы нужно иметь мужчинам с инвалидностью первой группы для выезда за границу.

Напомним, мы рассказывали, обязательно ли 17-летним юношам иметь документы с ТЦК для выезда за границу.

Также мы информировали, имеют ли право выехать из Украины мужчины, снятые с учета.