Мобілізація в Україні — які є вимоги до військового квитка для виїзду за кордон

Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають право виїжджати за кордон, окрім документів, що підтверджують дозвіл, повинні обов'язково мати з собою військово-обліковий документ з актуальними даними. Він може пред'являтися як у паперовому варіанті, так і в електронній формі у застосунку "Резерв+".

Які є вимоги до військового квитка для перетину кордону, як перевірятимуть документ та коли можуть відмовити, розповідаємо далі.

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Які вимоги до військово-облікового документа для виїзду з України

Так, для перетину державного кордону чоловікам необхідно мати один з цих військово-облікових документів:

військовий квиток;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

приписне посвідчення.

У разі виключення з військового обліку за станом здоров'я у документі має бути печатка про виключення. Додатково можна мати довідку ВЛК, за якою особу було визнано непридатною до військової служби.

За наявності відстрочки у військово-обліковому документі також має бути зазначена відповідна інформація. Або ж потрібно мати довідку за формою, визначеною у Додатку 6 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Додаток 6 до Порядку. Фото: zakon.rada.gov.ua

Як перевірятимуть військово-облікові документи на кордоні

Інспектори прикордонної служби уповноважені перевіряти справжність ВОД. Наразі перевірка здійснюється за допомогою Єдиного електронного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" в режимі онлайн. У даному реєстрі відображається уся інформація стосовно наявності відстрочки, проходження ВЛК, виключення або зняття з військового обліку тощо.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Коли у перетині кордону можуть відмовити

У разі відсутності військово-облікового документа, прикордонники відмовляють у перетинанні державного кордону на виїзд з України. Також причиною для відмови можуть бути певні недоліки або відсутність необхідних даних у самому ВОД.

У випадку, якщо у військово-облікових документах неправильно зазначені відомості про виключення з обліку необхідно звертатись до районного ТЦК та СП для їх виправлення.

Також підставою відмови буде наявність в "Оберіг" інформації про розшук особи за порушення військового обліку. В таких випадках на місце викликатимуть поліцію для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого ТЦК.

Якщо відомості про виключення з обліку є офіційними та відображаються в "Оберіг" проте прикордонники все одно відмовляють — необхідно отримувати рішення про відмову в перетині державного кордону та оскаржувати таку відмову до суду.

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