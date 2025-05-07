Кто из женщин не сможет выехать из Украины в мае 2025 года

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Несмотря на то, что большинство украинских женщин во время военного положения имеют право пересекать государственную границу, для отдельных категорий действуют законодательные ограничения. В мае 2025 года запрет на выезд из Украины продолжает действовать для трех групп женщин, которые связаны со службой в армии, правоохранительных органах или государственном управлении.

Новини.LIVE объяснит нюансы выезда за границу для некоторых женщин в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Кому из женщин нельзя выезжать за границу во время военного положения

Женщины-военнослужащие

К этой категории относятся женщины, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии и других военных формированиях. Выезд возможен только по согласованию с военным командованием.

Женщины, которые служат в правоохранительных органах

Это, в частности, работницы полиции. Они имеют право выезда только в случае наличия соответствующего решения о служебной командировке или других подтвержденных уважительных оснований.

Женщины-чиновницы и депутаты

С 2023 года в соответствии с постановлением №69 выезд за границу ограничен для женщин, которые работают на государственной или муниципальной службе, являются судьями, прокурорами, работницами госпредприятий или занимают другие должности в государственном секторе.

В каких случаях женщинам можно выезжать за границу

В то же время закон предусматривает исключения. Государственные служащие и депутаты могут выехать за пределы страны:

в служебную командировку (при наличии соответствующего решения);

для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет или посещения ребенка, который уже находится за границей (при условии наличия соответствующих документов);

на лечение за границу (по согласованию Минздрава с медицинским учреждением в другой стране);

в случае смерти родственника первой или второй степени родства за границей.

Между тем все остальные женщины, включая тех, кто состоит на воинском учете, но не мобилизованы, могут свободно пересекать государственную границу.

Также читайте, какой перечень документов нужен для лица с инвалидностью для выезда за границу.

Кроме того, юристы объяснили, какие документы надо иметь многодетному отцу для пересечения границы.