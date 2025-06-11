Выезд за границу во время войны 17-летних - список документов

Проверка документов на границе. Фото: Facebook "Західний кордон"

Украинские призывники в возрасте 17 лет имеют право выезжать за границу во время действия военного положения. Но им нужно подтвердить на границе факт пребывания на воинском учете.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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Выезд за границу и фейки

После введения военного положения границы Украины оказались закрытыми для военнообязанных граждан.

Но запрет на выезд касается не всех граждан, состоящих на воинском учете.

Так, 17-летние призывники имеют право выезжать из Украины.

"Выезд за границу 17-летним не запрещен, не верьте разнообразным фейкам. Более того, не вижу также и того, что такой запрет может быть наложен в ближайшее время", — пояснил в комментарии для граждан адвокат Вячеслав Кирда.

Список нужных на границе документов для призывника

Юрист также отметил, что призывник должен иметь с собой, кроме загранпаспорта, еще и военно-учетный документ.

Вячеслав Кирда подчеркнул: "Подтвердить пребывание на воинском учете возможно двумя способами:

письменный военно-учетный документ (приписное свидетельство, удостоверение о приписке)

электронный военно-учетный документ ("Резерв+")".

Напомним, мы ранее писали о том, выпустят ли за границу мужчину с броней.

Добавим, мы сообщали о том, что грозит гражданам, которые законно выехали за границу, но не вернулись.