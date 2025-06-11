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Виїзд за кордон 17-річного — які документи потрібні

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 20:00
Виїзд за кордон під час війни 17-річних - список документів
Перевірка документів на кордоні. Фото: Facebook "Західний кордон"
Ключові моменти Виїзд за кордон і фейки Список потрібних на кордоні документів для призовника

Українські призовники у віці 17 років мають право виїздити за кордон під час дії воєнного стану. Але їм потрібно підтвердити на кордоні факт перебування на військовому обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Виїзд за кордон і фейки

Після запровадження воєнного стану кордони України виявилися закритими для військовозобов’язаних громадян.

Але заборона на виїзд стосується не усіх громадян, які перебувають на військовому обліку.

Так, 17-річні призовники мають право виїздити з України.

"Виїзд за кордон 17-річним не заборонений, не вірте різноманітним фейкам. Щобільше, не бачу також і того, що така заборона може бути накладена найближчим часом", — пояснив у коментарі для громадян адвокат В’ячеслав Кирда.

Список потрібних на кордоні документів для призовника

Юрист також наголосив на тому, що призовник повинен мати з собою, крім закордонного паспорта, ще і військово-обліковий документ.

В’ячеслав Кирда підкреслив: "Підтвердити перебування на військовому обліку можливо двома способами:

  • письмовий військово-обліковий документ (приписне свідоцтво, посвідчення про приписку)
  • електронний військово-обліковий документ ("Резерв+")".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи випустять за кордон чоловіка з бронею.

Додамо, ми повідомляли про те, що загрожує громадянам, які законно виїхали за кордон, але не повернулися.

воєнний стан військовий облік військовозобов'язані виїзд за кордон призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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