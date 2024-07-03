Нужны ли документы из ТЦК мужчинам за 60 лет для выезда за границу

Проверка мужчины на границе. Фото: "Погляд"

После достижения 60-летнего возраста украинским мужчинам нужно прийти в территориальные центры комплектования и сняться с военного учета в связи с наступлением соответствующего возраста. Иначе на границе могут возникнуть проблемы.

Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида.

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Во время действия военного положения и общей мобилизации пересечение границы разрешено тем мужчинам, которые не состоят на военном учете.

Также есть целый список исключений — в частности, бронирование или отсрочка от мобилизации, которые тоже позволяют выезд за пределы Украины.

Зачем мужчинам 60+ нужно пойти в ТЦК

Мужчинам в возрасте от 60 лет выезд за границу разрешен. Но адвокат рекомендует перед этим посетить территориальные центры комплектования.

"Им нужно пойти в ТЦК и сняться с учета в связи с наступлением соответствующего возраста", — объяснил юрист.

Он добавил, что теоретически пограничников устроит только паспорт, где указан возраст гражданина, но, подчеркнул Пищида, "все зависит, конечно, даже индивидуально от работника таможни".

Напомним, мы писали, какие пять категорий украинцев могут уезжать за границу без военного билета.

Также мы информировали о том, что еще одну категорию украинцев не будут выпускать за границу.