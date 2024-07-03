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Виїзд за кордон чоловіків 60+ — чому їм треба відвідати ТЦК

3 липня 2024 15:57
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Любомир Кучер
Редактор
Чи потрібні документи із ТЦК чоловікам за 60 років для виїзду за кордон
Перевірка чоловіка на кордоні. Фото: "Погляд"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Після досягнення 60-річного віку українським чоловікам треба прийти до територіальних центрів комплектування та знятися з військового обліку у зв’язку з настанням відповідного віку. Інакше на кордоні можуть виникнути проблеми.

Про це розповів адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Піщида.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації перетин кордону дозволений тим чоловікам, які не перебувають на військовому обліку.

Також є цілий список винятків — зокрема, бронювання чи відстрочка від мобілізації, — які теж дозволяють виїзд за межі України.

Навіщо чоловікам 60+ треба піти до ТЦК

Чоловікам віком від 60 років виїзд за кордон дозволений. Але адвокат рекомендує перед цим відвідати територіальні центри комплектування.

"Їм треба піти в ТЦК і знятися з обліку у зв'язку з настанням відповідного віку", — пояснив юрист.

Він додав, що теоретично прикордонників влаштує лише паспорт, де вказаний вік громадянина, але, підкреслив Піщида, "все залежить, звісно ж, навіть індивідуально від працівника митниці".

Нагадаємо, ми писали, які п'ять категорій українців можуть виїжджати за кордон без військового квитка.

Також ми інформували, про те, що ще одну категорію українців не випускатимуть за кордон.

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