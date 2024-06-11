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П'ять категорій українців можуть виїжджати за кордон без військового квитка

11 червня 2024 18:40
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Любомир Кучер
Редактор
Хто може виїхати за кордон без військового квитка — п'ять категорій чоловіків
Перевірка документів у чоловіків на кордоні. Фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до нових норм, військовозобов'язані чоловіки, які мають право виїжджати з України, окрім документів, які це підтверджують, повинні пред'явити на вимогу працівників Держприкордонслужби військово-обліковий документ. Проте є винятки з правил — п'ять категорій чоловіків можуть не пред'являти цей документ при перетині кордону

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Хто саме наразі має право цього не робити, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері "КИЇВ 24".

Хто може виїхати за кордон без перевірки військово-облікових документів

Так, за словами речника ДПСУ, наразі існують п'ять категорій чоловіків, у яких під час виїзду за кордон не перевіряють військово-облікові документи.

"Наразі ми не перевіряємо наявність військово-облікового документа в інших категорій осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами, відносно яких чітко зазначені умови перетину кордону", — пояснив Демченко.

До цих категорій належать:

  • особи з інвалідністю;
  • особи, які супроводжують дорослих людей чи дітей з інвалідністю;
  • чоловіки, які перевозять гуманітарну допомогу;
  • водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів;
  • працівники залізниці, авіаційної та морської галузей.

Також Андрій Демченко додав, що змін до правил перетину кордону громадянами України, затверджених постановою уряду №57, поки що не внесено. Проте у майбутньому це цілком можливо. Про будь-які зміни ДПСУ обов’язково повідомить громадян.

 

Раніше ми писали, кому з військовозобов'язаних чоловіків з червня 2024 року більше не доступна відстрочка від мобілізації. 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що ще одній категорії військовозобов'язаних чоловіків заборонили виїжджати за кордон. 

Також ми інформували, чи має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Україна
військовозобов'язані
мобілізація
військовий квиток
війна
кордон

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