Хто може виїхати за кордон без військового квитка — п'ять категорій чоловіків

Перевірка документів у чоловіків на кордоні. Фото: ДПСУ

Відповідно до нових норм, військовозобов'язані чоловіки, які мають право виїжджати з України, окрім документів, які це підтверджують, повинні пред'явити на вимогу працівників Держприкордонслужби військово-обліковий документ. Проте є винятки з правил — п'ять категорій чоловіків можуть не пред'являти цей документ при перетині кордону.

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Хто саме наразі має право цього не робити, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері "КИЇВ 24".

Хто може виїхати за кордон без перевірки військово-облікових документів

Так, за словами речника ДПСУ, наразі існують п'ять категорій чоловіків, у яких під час виїзду за кордон не перевіряють військово-облікові документи.

"Наразі ми не перевіряємо наявність військово-облікового документа в інших категорій осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами, відносно яких чітко зазначені умови перетину кордону", — пояснив Демченко.

До цих категорій належать:

особи з інвалідністю;

особи, які супроводжують дорослих людей чи дітей з інвалідністю;

чоловіки, які перевозять гуманітарну допомогу;

водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів;

працівники залізниці, авіаційної та морської галузей.

Також Андрій Демченко додав, що змін до правил перетину кордону громадянами України, затверджених постановою уряду №57, поки що не внесено. Проте у майбутньому це цілком можливо. Про будь-які зміни ДПСУ обов’язково повідомить громадян.

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Також ми інформували, чи має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.