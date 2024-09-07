Выезд за границу во время военного положения – сопровождение человека с инвалидностью – можно ли выехать из Украины для сопровождения инвалида

Военнообязанный гражданин и родственник с инвалидностью. Фото: freepik.com

Военнообязанные граждане Украины имеют право на выезд за границу во время военного положения как сопровождение близких родственников с инвалидностью. Для этого на границе они должны предоставить документы, удостоверяющие инвалидность и родственные связи.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кто имеет право выезжать за границу с лицами с инвалидностью

После введения военного положения границы Украины были закрыты для военнообязанных граждан.

Впрочем, есть и исключения, позволяющие уезжать за пределы государства даже в условиях полномасштабной войны.

В частности, напомнил Юрий Айвазян, могут пересекать границу лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины.

Какие документы нужны для выезда за границу с лицами с инвалидностью

Для выезда за границу эти граждане должны предоставить соответствующие документы на границе.

Это документы, подтверждающие инвалидность родителя, а также документ, удостоверяющий родственные связи.

Кроме того, нужны документы, удостоверяющие: