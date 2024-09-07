Выезд за границу во время военного положения – сопровождение человека с инвалидностью – можно ли выехать из Украины для сопровождения инвалида

Выезд за границу для сопровождения человека с инвалидностью — какие документы требует закон
Военнообязанные граждане Украины имеют право на выезд за границу во время военного положения как сопровождение близких родственников с инвалидностью. Для этого на границе они должны предоставить документы, удостоверяющие инвалидность и родственные связи.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кто имеет право выезжать за границу с лицами с инвалидностью
После введения военного положения границы Украины были закрыты для военнообязанных граждан.
Впрочем, есть и исключения, позволяющие уезжать за пределы государства даже в условиях полномасштабной войны.
В частности, напомнил Юрий Айвазян, могут пересекать границу лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины.
Какие документы нужны для выезда за границу с лицами с инвалидностью
Для выезда за границу эти граждане должны предоставить соответствующие документы на границе.
Это документы, подтверждающие инвалидность родителя, а также документ, удостоверяющий родственные связи.
Кроме того, нужны документы, удостоверяющие:
- совместное проживание (их задекларированное или зарегистрированное место жительства (нахождение) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местожительством (нахождением) их родителей или родителей жены (супруга),
- или осуществление ухода за своими родителями или родителями жены (супруга), что подтверждается актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (супруга),
- или документы (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.
Читайте Новини.LIVE!