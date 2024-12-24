Когда исключенные из воинского учета не могут уехать за границу – что надо знать

Проверка военного документа на границе. Фото: ГНСУ

Граждане, исключенные из воинского учета, могут беспрепятственно пересечь государственную границу. Чтобы избежать возможных проблем с реестром "Оберіг", следует проверить внесение данных об исключении через приложение "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключенные из воинского учета

Бывшие военнообязанные граждане, исключенные из воинского учета, имеют право на выезд за пределы Украины даже во время действия военного положения.

Впрочем, бывают случаи, когда исключенные из учета сталкиваются с определенными проблемами, например, отсутствием информации об исключениях в соответствующих реестрах, что мешает им пересечь государственную границу.

Какая проблема может возникнуть у исключенных из учета на границе

"У вас есть полный пакет документов, который необходим для пересечения границы. Не вижу никаких проблем в Вашем случае", — прокомментировал адвокат Юрий Айвазян вопрос исключенного из учета гражданина, поинтересовавшегося, могут ли у него возникнуть какие-то проблемы на границе.

Что касается возможных проблем с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов, который называется "Оберіг", то в этой ситуации, подчеркнул юрист, нужно проверять соответствие данных через мобильное приложение "Резерв+".

"Если в "Резерв+" есть данные о Вашем исключении, проблем нет, поскольку соответствующие данные подтягиваются именно из вышеупомянутого реестра", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если исключенный из воинского учета был возвращен на учет.

Также мы сообщали о том, как узнать, что вы действительно исключены из воинского учета.