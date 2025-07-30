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Выезд за границу до 18 лет без воинского учета

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 12:20
Выезд за границу до 18 лет — нужно ли парню стоять на учете
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Пограничники не имеют права проверять военно-учетные документы граждан, которым не исполнилось 18 лет. Поэтому теоретически выехать за границу могут граждане, которые не состоят на воинском учете.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями выезда за границу граждан Украины, не достигших 18-летнего возраста.

В частности, нужно ли таким лицам обязательно находиться на воинском учете, чтобы пересечь государственную границу Украины в период действия военного положения.

Юрист Владислав Дерий отметил в ответе гражданину, что до 18-летия выезд из Украины для лиц, состоящих на воинском учете не ограничен.

Нужно ли стоять на воинском учете

Относительно того, обязательно ли нужно находиться на воинском учете, а тех, кто не состоит на учете, даже до достижения 18 лет, не выпустят за границу, юрист подчеркнул, что этот вопрос не в компетенции ГПСУ.

"У мужчин, которым еще не исполнилось 18 лет, пограничники не имеют права требовать военно-учетные документы", — пояснил Дерий.

Поэтому теоретически гражданин до 18 лет может выехать из Украины, не находясь на воинском учете.

Впрочем, стать на учет требуют другие нормы законодательства.

Напомним, мы ранее писали о том, как пересечь границу с ребенком в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, какая информация должна быть в "Резерв+" для выезда за границу.

дети пограничники военный учет выезд за границу военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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