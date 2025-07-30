Викїзд за кордон до 18 років — чи потрібно хлопцю стояти на обліку

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Прикордонники не мають права перевіряти військово-облікові документи громадян, яким не виповнилося 18 років. Тож теоретично виїхати за кордон можуть громадяни, які не перебувають на військовому обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями виїзду за кордон громадян України, які не досягли 18-річного віку.

Зокрема, чи потрібно таким особам обов’язково перебувати на військовому облік, аби перетнути державний кордон України в період дії воєнного стану.

Юрист Владислав Дерій наголосив у відповіді громадянину, що до 18-річчя виїзд з України для осіб, які перебувають на військовому обліку не обмежений.

Чи потрібно стояти на військовому обліку

Щодо того, чи обов’язково потрібно перебувати на військовому обліку, а тих, хто не перебуває на обліку, навіть до досягнення 18 років, не випустять за кордон, юрист підкреслив, що це питання не є в компетенції ДПСУ.

"У чоловіків, яким ще не виповнилось 18 років, прикордонники не мають права вимагати військово-облікові документи", — пояснив Дерій.

Тож теоретично громадянин до 18 років може виїхати з України, не перебуваючи на військовому обліку.

Втім, стати на облік вимагають інші норми законодавства.

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