Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Виїзд за кордон до 18 років без військового обліку

Виїзд за кордон до 18 років без військового обліку

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 12:20
Викїзд за кордон до 18 років — чи потрібно хлопцю стояти на обліку
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Прикордонники не мають права перевіряти військово-облікові документи громадян, яким не виповнилося 18 років. Тож теоретично виїхати за кордон можуть громадяни, які не перебувають на військовому обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Перетин кордону у віці до 18 років

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями виїзду за кордон громадян України, які не досягли 18-річного віку.

Зокрема, чи потрібно таким особам обов’язково перебувати на військовому облік, аби перетнути державний кордон України в період дії воєнного стану.

Юрист Владислав Дерій наголосив у відповіді громадянину, що до 18-річчя виїзд з України для осіб, які перебувають на військовому обліку не обмежений.

Чи потрібно стояти на військовому обліку

Щодо того, чи обов’язково потрібно перебувати на військовому обліку, а тих, хто не перебуває на обліку, навіть до досягнення 18 років, не випустять за кордон, юрист підкреслив, що це питання не є в компетенції ДПСУ.

"У чоловіків, яким ще не виповнилось 18 років, прикордонники не мають права вимагати військово-облікові документи", — пояснив Дерій.

Тож теоретично громадянин до 18 років може виїхати з України, не перебуваючи на військовому обліку.

Втім, стати на облік вимагають інші норми законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як перетнути кордон з дитиною у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, яка інформація має бути у "Резерв+" для виїзду за кордон.

діти прикордонники військовий облік виїзд за кордон військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації