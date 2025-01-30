Выезд за границу во время войны - может ли опекун выезжать за границу

Проверка документов на границе Украины. Фото: ГПСУ

Гражданин, который опекает несовершеннолетнего ребенка, имеет право выезжать из Украины во время действия военного положения. Впрочем, этот вопрос должен быть согласован со службой по делам детей.

Об этом на портале 2b2consult написала юрист Неля Романенко.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли опекун сопровождать несовершеннолетнего ребенка, которого он опекает, во время выезда за границу.

Юрист Неля Романенко объяснила, что опекуны, несмотря на определенные двусмысленности в профильном постановлении Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, имеют такое право. Они могут пересекать государственную границу даже во время действия военного положения.

Куда обращаться опекунам

Вместе с тем, подчеркнула юрист, вопрос выезда опекунов и детей, которыми они занимаются, не является автоматически урегулированным.

"Выезд из Украины детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 16-летнего возраста, предварительно должен быть согласован со службой по делам детей соответствующей местной госадминистрации или городского (за исключением городов районного значения) совета в порядке, определенном Минсоцполитики", — подчеркнула Романенко.

Напомним, мы ранее сообщали о том, кто именно из украинских мужчин сможет выехать из Украины в условиях военного положения с 1 января 2025 года.

Также мы писали о том, может ли выехать из Украины гражданин, который, кроме украинского паспорта, имеет еще и гражданство другой страны.