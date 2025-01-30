Подвійне громадянство — чи може громадянин України виїхати за кордон з іноземним паспортом

Прикордонник перевіряє документи. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Українець, який має ще й паспорт іншої держави, для України все одно залишається своїм громадянином. Тому виїзд за кордон під час дії воєнного стану може бути пов’язаний з проблемами.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Громадяни України, які мають паспорти інших держав, можуть зіткнутися з проблемами під час виїзду за межі нашої держави під час дії воєнного стану.

"В'їхати до України ви зможете без проблем, але при виїзді може бути багато складнощів та бюрократичних процедур. Якщо ви будете перетинати кордон як іноземець, але у паспорті вказано місце народження Україна, то можуть бути посилені перевірки з метою виявлення українського громадянства та заборони на перетин кордону", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Іноземний паспорт не цікавить державу

Він пояснив, чому складається така ситуація.

"Громадяни, які мають подвійне громадянство, одне з яких — України, у відносинах з Україною вважаються громадянами України", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року.

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