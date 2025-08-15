Выезд за границу - имеет ли право опекун выезжать за границу

Выезд за границу опекуна — когда это возможно
Военнообязанный гражданин, оформивший опеку, имеет право выезжать за границу с лицом, опеку над которым осуществляет. Но существует один важный нюанс, неукоснительное соблюдение которого позволит выехать из Украины.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Пересечение границы для опекуна
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право гражданин, оформленный как опекун, выезжать за границу с тем человеком, над которым осуществляет опеку.
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в этом вопросе все зависит от того, есть ли у лица, которое сопровождает опекун, инвалидность.
"Если да, то, в принципе, человек имеет право на пересечение границы", — заверил юрист.
Чем отличаются выезд за границу забронированного и опекуна
Ввиду того, что у гражданина на работе оформлено бронирование, он может выехать за границу и на этом основании.
Но, добавил Айвазян, существует один важный нюанс.
"Выезд за границу как забронированному, в командировку или отпуск, предусматривает ваше возвращение. Выезд же с лицом, над которым установлена опека и которое остается вместе с вами за границей, временными рамками не ограничен", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, какие есть нюансы решения о выезде из Украины мужчин в возрасте до 22 лет.
Добавим, мы сообщали о том, какая информация должна быть в "Резерв+" для выезда за границу.
Читайте Новини.LIVE!