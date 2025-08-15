Выезд за границу - имеет ли право опекун выезжать за границу

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин, оформивший опеку, имеет право выезжать за границу с лицом, опеку над которым осуществляет. Но существует один важный нюанс, неукоснительное соблюдение которого позволит выехать из Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Пересечение границы для опекуна

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право гражданин, оформленный как опекун, выезжать за границу с тем человеком, над которым осуществляет опеку.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в этом вопросе все зависит от того, есть ли у лица, которое сопровождает опекун, инвалидность.

"Если да, то, в принципе, человек имеет право на пересечение границы", — заверил юрист.

Чем отличаются выезд за границу забронированного и опекуна

Ввиду того, что у гражданина на работе оформлено бронирование, он может выехать за границу и на этом основании.

Но, добавил Айвазян, существует один важный нюанс.

"Выезд за границу как забронированному, в командировку или отпуск, предусматривает ваше возвращение. Выезд же с лицом, над которым установлена опека и которое остается вместе с вами за границей, временными рамками не ограничен", — подчеркнул адвокат.

