Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Виїзд за кордон опікуна — коли це можливо

Виїзд за кордон опікуна — коли це можливо

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:20
Виїзд за кордон - чи має право опікун виїжджати за кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин, який оформив опіку, має право виїжджати за кордон з особою, опіку над якою здійснює. Але існує один важливий нюанс, неухильне дотримання якого дозволить виїхати з України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Перетин кордону для опікуна

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право громадянин, оформлений як опікун, виїжджати за кордон з тією людиною, над якою здійснює опіку.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у цьому питанні все залежить від того, чи має особа, яку супроводжує опікун, інвалідність.

"Якщо так, то, в принципі, людина має право на перетин кордону", — запевнив юрист.

Чим відрізняються виїзд за кордон заброньованого й опікуна

Зважаючи на те, що у громадянина на роботі оформлене бронювання, він може виїхати за кордон і за цією підставою.

Але, додав Айвазян, існує один важливий нюанс.

"Виїзд за кордон як заброньованому, у відрядження або відпустку, передбачає ваше повернення. Виїзд же з особою, над якою встановлена опіка та яка залишається разом з вами за кордоном, часовими рамками не обмежений", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є нюанси рішення щодо виїзду з України чоловіків віком до 22 років.

Додамо, ми повідомляли про те, яка інформація має бути у "Резерв+" для виїзду за кордон.

інвалідність бронювання військовозобов'язані особа з інвалідністю виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації