Виїзд за кордон - чи має право опікун виїжджати за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин, який оформив опіку, має право виїжджати за кордон з особою, опіку над якою здійснює. Але існує один важливий нюанс, неухильне дотримання якого дозволить виїхати з України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Перетин кордону для опікуна

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право громадянин, оформлений як опікун, виїжджати за кордон з тією людиною, над якою здійснює опіку.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у цьому питанні все залежить від того, чи має особа, яку супроводжує опікун, інвалідність.

"Якщо так, то, в принципі, людина має право на перетин кордону", — запевнив юрист.

Чим відрізняються виїзд за кордон заброньованого й опікуна

Зважаючи на те, що у громадянина на роботі оформлене бронювання, він може виїхати за кордон і за цією підставою.

Але, додав Айвазян, існує один важливий нюанс.

"Виїзд за кордон як заброньованому, у відрядження або відпустку, передбачає ваше повернення. Виїзд же з особою, над якою встановлена опіка та яка залишається разом з вами за кордоном, часовими рамками не обмежений", — наголосив адвокат.

