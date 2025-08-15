Виїзд за кордон - чи має право опікун виїжджати за кордон

Виїзд за кордон опікуна — коли це можливо
Військовозобов’язаний громадянин, який оформив опіку, має право виїжджати за кордон з особою, опіку над якою здійснює. Але існує один важливий нюанс, неухильне дотримання якого дозволить виїхати з України.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Перетин кордону для опікуна
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право громадянин, оформлений як опікун, виїжджати за кордон з тією людиною, над якою здійснює опіку.
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у цьому питанні все залежить від того, чи має особа, яку супроводжує опікун, інвалідність.
"Якщо так, то, в принципі, людина має право на перетин кордону", — запевнив юрист.
Чим відрізняються виїзд за кордон заброньованого й опікуна
Зважаючи на те, що у громадянина на роботі оформлене бронювання, він може виїхати за кордон і за цією підставою.
Але, додав Айвазян, існує один важливий нюанс.
"Виїзд за кордон як заброньованому, у відрядження або відпустку, передбачає ваше повернення. Виїзд же з особою, над якою встановлена опіка та яка залишається разом з вами за кордоном, часовими рамками не обмежений", — наголосив адвокат.
