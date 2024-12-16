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Выезд за границу после срочной службы — что говорит закон

16 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как выехать за границу после срочной службы в ВСУ – кто имеет право
Солдаты срочной службы. Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Прохождение срочной службы и освобождение от нее, даже во время военного положения, не является основанием для выезда за границу. Единственным исключением является ситуация, когда гражданина освободили от прохождения срочной службы по состоянию здоровья.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отмена срочной службы в Украине

В Украине после начала полномасштабного вторжения реформированы Вооруженные силы Украины.

В частности, была отменена такая форма военной службы, как срочная.

Ее заменили базовой военной подготовкой, которую должен пройти каждый военнообязанный граждан.

Но часть граждан все же успела закончить прохождение службы во время действия военного положения.

Выезд за границу после прохождения срочной службы

К юристам обратился с вопросом гражданин, прошедший срочную службу во время войны и демобилизованный из ВСУ — он поинтересовался, имеет ли право сейчас, после демобилизации, выезжать за границу.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что для выезда за пределы Украины в условиях военного положения нужно иметь для этого законные основания.

"Именно тот факт, что вы уволены со службы, не дает вам права на выезд за границу, если обычно вас не уволили по состоянию здоровья и не исключили из учета в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для выезда за границу забронированным.

Также мы сообщали о том, могут ли выехать за границу ограниченно годные граждане.

военное положение мобилизация Срочная служба срочники выезд за границу

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