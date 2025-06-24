Выезд за границу лица с инвалидностью - когда это возможно

Проверка документов на границе. Фото: Facebook "Західний кордон"

Лица с инвалидностью имеют право выезжать за пределы Украины во время действия военного положения. Для этого им нужно предоставить пограничникам один из документов, который подтвердит факт инвалидности гражданина.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Выезд за границу возможен

Во время действия военного положения государственная граница Украины является закрытой для подавляющего большинства граждан, состоящих на воинском учете.

Но существуют такие категории граждан, которые даже в нынешних условиях могут пересекать государственную границу Украины.

К юристам обратился такой человек, поинтересовавшись, может ли, при наличии документально подтвержденной инвалидности, покидать пределы Украины.

"Да, конечно, Вы имеете право выезда за границу", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какие документы позволят выехать за границу

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, какие документы нужно иметь при себе на границе, чтобы без проблемы выехать за пределы Украины во время действия военного положения.

Это один из таких документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, мы ранее писали о том, достаточным ли основанием для отсрочки является инвалидность родителей.

Добавим, мы сообщали о том, когда возможна мобилизация лиц с III группой инвалидности.