Виїзд за кордон особи з інвалідністю - коли це можливо

Перевірка документів на кордоні. Фото: Facebook "Західний кордон"

Особи з інвалідністю мають право виїздити за межі України під час дії воєнного стану. Для цього їм потрібно надати прикордонникам один із документів, який підтвердить факт інвалідності громадянина.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Виїзд за кордон можливий

Під час дії воєнного стану державний кордон України є закритий для переважної більшості громадян, які перебувають на військовому обліку.

Але існують такі категорії громадян, які навіть у нинішніх умовах можуть перетинати державний кордон України.

До юристів звернулася така особа, поцікавившись, чи може, за наявності документально підтвердженої інвалідності, залишати межі України.

"Так, звичайно, Ви маєте право виїзду за кордон", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Які документи дозволять виїхати за кордон

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, які документи потрібно мати при собі на кордоні, аби без проблеми виїхати за межі України під час дії воєнного стану.

Це один із таких документів:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи достатньою підставою для відстрочки є інвалідність батьків.

Додамо, ми повідомляли про те, коли можлива мобілізація осіб з III групою інвалідності.